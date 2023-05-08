صغار «الشارقة القرائي للطفل» يستكشفون مفهوم الاستدامة

الشارقة (الاتحاد)

بأدوات تفاعليّة بسيطة وأسلوب إبداعي، تصحب مكتبة وادي الحلو مكتبات الشارقة العامة صغار مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 في دورته الـ 14، في رحلة استكشافيّة تعليميّة، عبر ورشتي عمل بعنوان «النافورة العجيبة» و«بيت الأقزام الصغار»، بهدف غرس مفاهيم مستدامة في عقول الأطفال، وتعزيز الوعي بطرق وأساليب ترشيد استهلاك المواد وإيجاد حلول مبتكرة بديلة عن الطاقة التقليديّة واستغلال الموارد الطبيعيّة وتحويلها إلى ألعاب وأدوات.

وخلال الورشة الأولى «النافورة العجيبة» التي ينظّمها مركز أفق للإبداع؛ تلقّى الأطفال أساليب تعليميّة حول توصيل استراتيجيّة الأمن المائي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستمراريّة للوصول إلى الماء، حيث استمتع الطلاب بعمل نافورة مياه من دون استخدام الكهرباء، من خلال صناعتها من أدوات صديقة للبيئة، ومن ثمّ التعرّف على تطبيقات الطاقة المائيّة.

إلى ذلك، قالت المدربة أماني رشدان من مركز أفق للإبداع: «نسعى إلى تدريب الطلاب على نوع من الصناعات اليدوية لغرس قيم الحفاظ على النعمة، وبالتالي نعزز وعيهم حول مخاطر هدر المياه والأذى الذي قد يطالنا بسبب سلوكات خاطئة، وفي الوقت نفسه نرسّخ لديهم أساليب الرقابة الذاتيّة والمسؤولية المجتمعيّة حول التبذير باستخدام المياه. ومن خلال هذه الورش يُمكن بناء شخصية الطفل واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم».

ومن النافورة العجيبة إلى «بيوت الأقزام المزخرفة» وهي ورشة تفاعليّة يحوّل الأطفال خلالها الزجاجات البلاستيكيّة إلى منازل للأقزام، باستخدام الطلاء والمقصّ والغراء والمساحات الخضراء، بهدف المساهمة في تعزيز مفهوم الاستدامة من خلال إعادة التدوير.

وقالت المدرّبة رندة من مركز أفق للإبداع: «نساعد الطفل على التفكير الإيجابي والنظر بعمق للحياة من حوله وتنمية مهاراته ليصبح قادراً على إدارة حياته وحلّ المشكلات، وأسس الاختيار السليم، والاهمّ من ذلك هو إثراء تواصل الطفل بالمجتمع بشكل أخلاقي ومؤثر».