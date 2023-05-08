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ثقافة

مروان عبدالله: المسرحيون الشباب قادرون على الإبداع والتميز

مشهد من المسرحية (من المصدر)
9 مايو 2023 01:18

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

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تألق المسرح الشبابي بحضور كوادر مبدعة تحمل على عاتقها همّ المسرح ورسالته السامية في إرساء مفهومها الإبداعي، حيث قدمت المسرحية الكوميدية «الدوام لله» جانباً مهماً من قيمة المسرح، وتفاعل الجماهير أعطى طابعاً لافتاً بأن المسرح الإماراتي لديه الطاقة والإمكانات التي تؤهله لأن يقدم إبداعاً شبابياً بارزاً وحضوراً تفاعلياً يعكس قيمة المسرح والكتابة الأدبية الرفيعة.
مسرحية «الدوام لله» التي قدمها مؤخراً مسرح دبي الأهلي، وأخرجها الفنان مروان عبدالله صالح، ومن تأليف طلال محمود، تدور أحداثها حول مسألة التوظيف، وقيمة العمل وأهميته في خلق مستقبل الشباب ودعمهم. واتسمت المسرحية بطابع كوميدي ما جعل الجماهير تتوافد على المسرح بشكلٍ لافت، حيث تم تمديد المسرحية إلى ما بعد أيام العيد لما حصلت عليه من إقبال ونجاح منقطع النظير.
إلى ذلك، قال مخرج المسرحية مروان عبدالله صالح: إن نجاح العمل حصيلة جهود شبابية استمرت 7 أعوام لبناء قاعدة جماهيرية باتت تثق بدور الشباب وما يقدمه المسرح الإماراتي اليوم، لافتاً إلى أن المسرحية حصدت اهتمام الجماهير لأنها خرجت عن قالب الأفكار المعتادة، وتحدثت في صلب واقع الشباب ومعاناتهم الوظيفية.
وتابع: أثبتنا للكثير من المتابعين أن لدى المسرح الإماراتي القدرة على الحضور المفعم بالإبداع والحيوية والنشاط الفكري الذي يضفي على الساحة القيمة المسرحية الرزينة، والمكانة الإبداعية الرصينة، والرؤية التي تؤهله لأن يكون حاضراً في مصاف المسارح الدولية، مضيفاً أن: «أغلب الأعمال المسرحية التي قدمناها سابقاً كانت من وحي الخيال أو مستوحاة من العالم والبيئة والشخصيات الافتراضية، وهذا الابتعاد عن الواقع جعلنا نعمل بعيداً عن الحياة الواقعية للجمهور في ذلك الوقت، ولكن اليوم أدركنا أن المسرح له رسالة وله دور بنَّاء في خدمة المجتمع من خلال الاقتراب من الواقع، وملامسة الشارع بالأفكار المطروحة التي تخدم المسرح».
وأضاف: الخبرة أعطتنا دافعاً جعلنا قادرين على الوصول إلى الناس، والخوض في غمار قضايانا بمسؤولية والتزام، وبروح مليئة بالتفاؤل والأمل، ونقل الرسالة للجمهور بما تحتويه من مضمون لائق وقيّم يجعله يثق بالدور المسرحي الشبابي، وما لديه من طرح مميز.  وأوضح «هذا ما حلمته رسالتنا الأخيرة في مسرحية (الدوام لله) حيث اقتربنا من الناس ومن واقع الشباب، بلمسة من الكوميديا ما جعلهم يتوافدون لمتابعة العرض المسرحي، ما حملنا على تمديد فترة عرض المسرحية».

مروان عبد الله
المسرح
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