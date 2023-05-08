«فارس الشعر» تكشف عن نماذج مُبدعة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول الجولة الأولى من مسابقة فارس الشعر، التي ينظمها المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 في إكسبو الشارقة، حيث شهدت تنافساً قوياً في فئتها الأولى التي تشمل طلبة المدارس في الصفوف الأولى، من الأول حتى الرابع.

وحظي أداء الطلبة والطالبات المشاركين بإعجاب وإشادة لجنة التحكيم التي تضمّ الشاعر عبدالله الشحّي، والناقدة مريم الهاشمي، إلى جانب تفاعل الحضور من أولياء أمور الطلبة وزوّار المهرجان، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة الأولى خلال الجولة الثانية من المسابقة.

وتستمرّ المسابقة على مدار ثلاثة أيام لتشهد ثلاث جولات لثلاث فئات مختلفة، فإلى جانب الفئة الأولى، يتنافس في الفئة الثانية طلبة الصفوف الخامس حتى الثامن، فيما تشهد الفئة الثالثة مشاركة الطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، ليتمّ في نهاية المطاف اختيار الفائزين الثلاثة من كلّ فئة.

وشكر الشحّي أولياء أمور طلبة الفئة الأولى على الاهتمام الكبير والجهد المبذول في غرس حبّ القراءة والشعر العربي في نفوس أطفالهم، والذي أسفر عن تقديم نماذج مُبدعة على صعيد الإلقاء ومتانة اللغة والنطق ومخارج الحروف، مشدداً على ضرورة المواصلة على النهج ذاته، وأهميّة الحرص على لغة الجسد لدى الأطفال في هذه الفئة الصغيرة لما لذلك من أثر كبير على الانسجام مع النصوص وتقديم القصيدة بوضوح وطلاقة وسلاسة.

وتمنح المسابقة الفائزين الثلاثة عن كل فئة جائزة: 3000 درهم للفائز الأول، 2000 درهم للفائز الثاني، فيما ينال الفائز الثالث 1000 درهم، فيما تقدم بردة الشعر للفائزين في المركز الأول فقط من كل فئة.

وكان طلبة الفئة الأولى شاركوا عبر إلقاء 10 أبيات من قصيدة واحدة يتمّ اختيارها من عدد من القصائد المحدّدة من قبل لجنة التحكيم، والتي شملت قصيدة «قدرة الله» للشاعر معروف الرصافي، وقصيدة «برز الثعلب يوماً» للشاعر أحمد شوقي، وقصيدة «اعصفي يا رياح» للشاعر ميخائيل نعيمة.