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ثقافة

«الشارقة للتكريم الثقافي» في مصر للمرة الرابعة

عبدالله العويس
8 مايو 2023 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، يحلّ ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في نسخته الثالثة عشرة، في جمهورية مصر العربية للمرة الرابعة منذ انطلاقته، وذلك في الحادي عشر من الشهر الجاري، لتكريم قامات ثقافية مصرية جديدة، وهم: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.
وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إن: «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي بدأ من مصر يعود إليها للمرة الرابعة في احتفالية ثقافية جديدة تؤكد أهمية ما يقدمه الأدباء المصريون للساحة الثقافية العربية، وهي مناسبة للالتقاء بالمكرمين وتقدير نتاجهم الأدبي والثقافي من خلال الملتقى». وأضاف العويس: «أوجد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي حالة تكريمية نوعية لها خصوصيتها ودلالتها للاحتفاء بالمثقفين العرب، وهي رؤية أسّس لها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتستكمل ما بدأه مشروع الشارقة الثقافي منذ عقود برعاية الأدباء والكتاب العرب، وتقدير جهودهم في خدمة الثقافة العربية».

سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
مصر
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