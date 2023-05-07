شما بنت محمد: القراءة هي بوابتنا لمستقبل أفضل

هويدا الحسن (العين)

استضافت إدارة مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي في الخزنة، الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في ضوء الزيارات الثقافية التي تقوم بها ضمن برنامج الأنشطة الداعمة للمؤسسات التعليمية بكافة مراحلها التعليمية لدعمهم، وتمكينهم وتعزيز قدراتهم في مجال القراءة الحرة، إيماناً منها بأهمية القراءة في بناء الشخصية الواعية ثقافياً لمتطلبات الحاضر والمستقبل. كان في استقبال الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد، مديرة المدرسة شادية الشرجي، ومديرات النطاق والهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة، حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني والقرآن الكريم ثم بكلمة ترحيبية من إدارة المدرسة، فيما قدمت الطالبات أنشودة (اقرأ) وعرضاً مسرحياً بعنوان «بيت الحكمة».

حوار وأسئلة

قدمت الشيخة د. شما بنت محمد خالد آل نهيان محاضرة بعنوان «القراءة بوابة المستقبل» استهلتها بكلمة للطالبات معربة عن سعادتها بلقائها ووجودها معهن وهن على أعتاب الخروج من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الجامعة، مشيرة إلى أن مرحلة التعليم الجامعي ذات اتساع علمي ومعرفي وحياتي أرحب وأوسع من المدرسة، وتعد العتبة الأخيرة التي تتخطونها نحو المستقبل.

وفي حوار مع الطالبات وجهت لهن أسئلة حول المجال الذي تخطط له الطالبة ليكون مجالها الدراسي حين تلتحق بالجامعة، وما هو العمل الذي تطمح له في المستقبل؟ ومن الذي ساعدها على الاختيار؟ وتلقت إجابات عدة تخلل ذلك توجيهاتها لاتخاذهن خطوات ناجحة مدروسة.

وقد تناولت الشيخة د. شما بنت محمد في عرض محاضرة القراءة بوابة المستقبل محاور رئيسة، مؤكدة على أن المعرفة هي الداعم الرئيسي لاتخاذ القرار نحو المستقبل، وكلما اتسعت مدارك العقل نجحنا في رحلتنا في الحياة نحو المستقبل الأفضل لنا ولمجتمعنا، وأن القراءة هي بوابتنا لمستقبل ناجح، من هنا أوصت بأن تكون القراءة جزءاً من عاداتنا اليومية بالحرص على 6 دقائق يومياً، مشيرة إلى (مبادرة 6 دقائق قراءة) والتي أطلقتها عام 2018 م.