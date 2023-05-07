انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء العربية للمسرح

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنطلق في الشارقة غداً «الاثنين» 8 مايو 2023 أعمال اجتماع مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، وهو الاجتماع الأول للمجلس منذ صدور قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتشكيل المجلس الموسع للأمناء منتصف مارس الماضي.

يكتسب الاجتماع أهمية خاصة، إذ إنه المجلس الأوسع عضوية منذ تأسيس «الهيئة» في عام 2008، كما يأتي الانعقاد و«الهيئة» تستعد لمرحلة جديدة من العمل، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور عديدة تتعلق بعمل «الهيئة» الاستراتيجي في خدمة المسرح العربي، والذي دأبت عليه منذ انطلاقتها.

رؤية ثاقبة

الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة قائلاً: كبير الاعتزاز بوجود كل هذه القامات في المجلس الجديد، والذي جاء التوسع فيه استجابة لمتطلبات العمل الكبير الذي تقوم به «الهيئة» العربية للمسرح على المستوى العربي، والذي يتوجب وجود مجلس أمناء موسع يحتوي في عضويته على مختلف الاختصاصات المسرحية القادرة على تقديم إجابات علمية وعملية واضحة للأسئلة كافة، والاستحقاقات التي تواجه المسرح العربي، ونحن كعهدنا نعمل وفق الرؤية الثاقبة والأفكار الصائبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يتابع ويتفاعل مع تفاصيل المسرح العربي في كل بقعة عربية، وبفضل دعمه وتوجيهه، يمكننا القول إننا في «الهيئة» ماضون بكل العزم والتصميم على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها «من أجل تنمية حضارية للمجتمعات العربية عامة، لا بد من أن يقوم المسرح بدوره التنويري في صياغة الذائقة الفنية وتجذير المعارف الثقافية المتعلقة بالمسرح الذي نعتبره عاملاً مهماً من عوامل التقدم والتنمية».

قامات عربية

كان الأمين العام قد ذكر أنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمناء يتكون من قامات عربية مهمة، وهي: الدكتور جبار جودي. العراق، الدكتور حبيب غلوم. الإمارات، الدكتور حسن رشيد. قطر، خالد جلال. مصر، رفيق علي أحمد. لبنان، الدكتور سامي الجمعان. السعودية، الدكتور سعد يوسف. السودان، الدكتور سعيد السيابي. عُمان، عبد الفتاح سولي. موريتانيا، الدكتور عجاج سليم. سوريا، الدكتور عز الدين بونيت. المغرب، علي الفلّاح. ليبيا، فتحي عبد الرحمن. فلسطين، محمد المنصور. الكويت، الدكتور معز المرابط. تونس، الدكتور محمد بو كراس. الجزائر، هايل المذابي. اليمن، هزاع البراري. الأردن، يوسف الحمدان. البحرين.