الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء العربية للمسرح

إسماعيل عبدالله
7 مايو 2023 20:22

محمد عبدالسميع (الشارقة)
تنطلق في الشارقة غداً «الاثنين» 8 مايو 2023 أعمال اجتماع مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، وهو الاجتماع الأول للمجلس منذ صدور قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتشكيل المجلس الموسع للأمناء منتصف مارس الماضي.
يكتسب الاجتماع أهمية خاصة، إذ إنه المجلس الأوسع عضوية منذ تأسيس «الهيئة» في عام 2008، كما يأتي الانعقاد و«الهيئة» تستعد لمرحلة جديدة من العمل، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور عديدة تتعلق بعمل «الهيئة» الاستراتيجي في خدمة المسرح العربي، والذي دأبت عليه منذ انطلاقتها.
رؤية ثاقبة
الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة قائلاً: كبير الاعتزاز بوجود كل هذه القامات في المجلس الجديد، والذي جاء التوسع فيه استجابة لمتطلبات العمل الكبير الذي تقوم به «الهيئة» العربية للمسرح على المستوى العربي، والذي يتوجب وجود مجلس أمناء موسع يحتوي في عضويته على مختلف الاختصاصات المسرحية القادرة على تقديم إجابات علمية وعملية واضحة للأسئلة كافة، والاستحقاقات التي تواجه المسرح العربي، ونحن كعهدنا نعمل وفق الرؤية الثاقبة والأفكار الصائبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يتابع ويتفاعل مع تفاصيل المسرح العربي في كل بقعة عربية، وبفضل دعمه وتوجيهه، يمكننا القول إننا في «الهيئة» ماضون بكل العزم والتصميم على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها «من أجل تنمية حضارية للمجتمعات العربية عامة، لا بد من أن يقوم المسرح بدوره التنويري في صياغة الذائقة الفنية وتجذير المعارف الثقافية المتعلقة بالمسرح الذي نعتبره عاملاً مهماً من عوامل التقدم والتنمية».
قامات عربية

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية

كان الأمين العام قد ذكر أنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025. 
 الجدير بالذكر أن مجلس الأمناء يتكون من قامات عربية مهمة، وهي: الدكتور جبار جودي. العراق، الدكتور حبيب غلوم. الإمارات، الدكتور حسن رشيد. قطر، خالد جلال. مصر، رفيق علي أحمد. لبنان، الدكتور سامي الجمعان. السعودية، الدكتور سعد يوسف. السودان، الدكتور سعيد السيابي. عُمان، عبد الفتاح سولي. موريتانيا، الدكتور عجاج سليم. سوريا، الدكتور عز الدين بونيت. المغرب، علي الفلّاح. ليبيا، فتحي عبد الرحمن. فلسطين، محمد المنصور. الكويت، الدكتور معز المرابط. تونس، الدكتور محمد بو كراس. الجزائر، هايل المذابي. اليمن، هزاع البراري. الأردن، يوسف الحمدان. البحرين.

آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©