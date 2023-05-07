في «غرفة التعبير».. أطفال يرسمون على الجدران

ما إن تغادر مجموعة من الأطفال «غرفة التعبير» التي تجاور معرض رسوم كتب الطفل في «مهرجان الشارقة القرائي 2023»، حتى تكون مجموعة أخرى من الصغار في انتظار دورهم لارتداء ملابس بيضاء تم تخصيصها لمن يدخلون إلى هذه الغرفة، حيث يتاح لهم فيها التعبير عن أحلامهم وأفكارهم بلغة الألوان، فيرسمون على جدارها مباشرة، أو على اللوحات البيضاء تحت إشراف مدربين متخصصين.

ألوان وظلال توفر الغرفة مختلف الألوان ليستخدمها الأطفال أثناء الرسم، فبعضهم يفضلون البدء باللون الأزرق، لون السماء، والبعض الآخر يفضل اللون الأخضر ليرسم عشباً وحديقة، وآخر يغمس ريشته في علبة اللون الأصفر ليرسم شمساً تشرق وحقولاً تلمع في الضوء.

وبعد ارتداء الملابس التي تحميهم من رذاذ الألوان، يتحرك الأطفال في غرفة التعبير بمرح ونشاط، ويرسمون لوحاتهم قبل أن يحين دور آخرين غيرهم للدخول إلى غرفة التعبير.. الغرفة الأولى من نوعها التي تستقبل الزوار الصغار بألوانها وجدارها المصمم على هيئة لوحة قماشية جاهزة لاستقبال رسومهم.