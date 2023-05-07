الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

في «غرفة التعبير».. أطفال يرسمون على الجدران

في «غرفة التعبير».. أطفال يرسمون على الجدران
7 مايو 2023 20:05

ما إن تغادر مجموعة من الأطفال «غرفة التعبير» التي تجاور معرض رسوم كتب الطفل في «مهرجان الشارقة القرائي 2023»، حتى تكون مجموعة أخرى من الصغار في انتظار دورهم لارتداء ملابس بيضاء تم تخصيصها لمن يدخلون إلى هذه الغرفة، حيث يتاح لهم فيها التعبير عن أحلامهم وأفكارهم بلغة الألوان، فيرسمون على جدارها مباشرة، أو على اللوحات البيضاء تحت إشراف مدربين متخصصين.
ألوان وظلال توفر الغرفة مختلف الألوان ليستخدمها الأطفال أثناء الرسم، فبعضهم يفضلون البدء باللون الأزرق، لون السماء، والبعض الآخر يفضل اللون الأخضر ليرسم عشباً وحديقة، وآخر يغمس ريشته في علبة اللون الأصفر ليرسم شمساً تشرق وحقولاً تلمع في الضوء.
وبعد ارتداء الملابس التي تحميهم من رذاذ الألوان، يتحرك الأطفال في غرفة التعبير بمرح ونشاط، ويرسمون لوحاتهم قبل أن يحين دور آخرين غيرهم للدخول إلى غرفة التعبير.. الغرفة الأولى من نوعها التي تستقبل الزوار الصغار بألوانها وجدارها المصمم على هيئة لوحة قماشية جاهزة لاستقبال رسومهم. 

 

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©