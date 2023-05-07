«مؤسسة ربع قرن» تُطلق جائزة «قارئ القرن»

تعزيزاً لأهمية القراءة في تمكين المعرفة وتنمية القدرات والارتقاء بالذات، أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن إطلاق جائزة «قارئ القرن»، سعياً نحو زيادة الوعي المعرفي لأجيال المستقبل من الأطفال والنشء في الأعمار من 6 إلى 18عاماً، وتحفيزهم على القراءة وإثراء عالم النشر.

جاء ذلك خلال الجلسة التفاعلية لإطلاق الجائزة، التي أقيمت في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الرابعة عشرة، في مركز إكسبو الشارقة، في جناح معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، وسط حضور جماهيري لافت تقدمه مديرو مؤسسات ربع قرن ومنتسبوها وعدد من كُتّاب أدب الطفل والجمهور من المهتمين بالشأن الثقافي.



منصة قرائية

تهدف «مؤسسة ربع قرن» من خلال الجائزة إلى توفير منصة قرائية تتسم بالشمولية وتُعد مرجعاً متكاملاً لمحبي القراءة من أجيال المستقبل، لتشجيعهم على قراءة 50 كتاباً خلال العام، من الكتب التي توفرها المنصة والتي رشحها الأطفال والنشء من منتسبي مؤسسات ربع قرن المتمثلة في «أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة»، بعناية فائقة لتتوافق مع ميول أقرانهم المشاركين في الجائزة، وتتناسب مع احتياجاتهم وتعزز قدراتهم على التقييم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي.



رأي الجيل

ترتكز الجائزة على مجموعة من الشروط، من أبرزها أن يكون المشارك ضمن الفئة العمرية المستهدفة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، وأن يُنشئ حساباً له على منصة قارئ القرن، إضافة إلى اجتياز قراءة 50 كتاباً من الكتب التي توفرها المنصة، ولم يغفل القائمون على الجائزة إتاحة الفرصة للمشارك في تقييم الكتب التي سيتم قراءتها وإبداء رأيه فيها عبر إضافة مقطع مرئي يوضح ذلك دون الاستعانة بولي الأمر.

ويتم اختيار الفائزين وفقاً لمجموعة من المعايير منها: الثقة بالنفس والقدرة على الإلقاء والطلاقة في التحدث والإقناع والتواصل الفعّال بلغة سهلة وواضحة، إضافة إلى الحضور الإيجابي والتميز والإبداع في الطرح.



تحدي 28 للقراءة

وضمن فقرات جلسة إطلاق الجائزة، تم تكريم الفائزين في مسابقة تحدي 28 للقراءة، التي أطلقتها مؤسسة ربع قرن العام الماضي خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي دارت فكرتها في فلك التنافس في قراءة 28 كتاباً منوعاً، على أن يبدأ عنوان كل كتاب بحرف مختلف من الحروف الهجائية للغة العربية.

وشمل التكريم كلاً من: نورة أحمد المشتغل وهند محمد النقبي ومحمد عبدالله النقبي وأثير شهاب العبدولي، وهداية صالح سعيد من منتسبي أطفال الشارقة، إضافة إلى تبارك الله رضا وإيمان محمد الصباغ وآية محمد الصباغ من منتسبات سجايا فتيات الشارقة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تُعد أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، ملتزماً بهويته الوطنية، وتنضوي تحتها كل من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير».