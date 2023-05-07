«دار كلمات» تأخذ الأطفال في رحلة إلى عالم القصص

راما قنواتي، الصحافية وكاتبة أدب الأطفال، الحاصلة على شهادة في الأدب الفرنسي وعلم نفس الطفل، التي عُرفت بتناول موضوعات مثل الهجرة والأمل، وأصدرت لها «دار كلمات» ثلاثة كتب، هي: «أترى؟» و«لا أخاف الاكتشاف»، و«عائلتي هي الدنيا»، كانت حاضرة في الدورة الجديدة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» من خلال تقديمها ورشة قراءة للأطفال في جناح «دار كلمات» بالمهرجان.

أساليب مبتكرةتوجهت الكاتبة بالورشة التفاعلية التي قدمتها إلى الأطفال من الفئة العمرية بين 6 و9 سنوات، وقرأت لهم كتابها «عائلتي هي الدنيا»، الذي يروي قصة طفل يتيم يجد في كل من يلتقي به عائلة تحبه وتدعمه، ومن خلال تنمية الشعور الإيجابي يتغلب على مشاعر الفقد ويسعى إلى تحقيق أحلامه وطموحاته.

ولتأكيد رسائل الكتاب التي تحث على التفاؤل والثقة بالنفس، استخدمت الكاتبة أساليب مبتكرة لإشراك الأطفال في الورشة، مثل المرايا والأشكال الملونة إلى جانب الصور التوضيحية، التي رافقت سطور كتابها وأبدعها الرسام فادي فاضل.