«سر وينيسدايز».. يجذب زوار «الشارقة القرائي للطفل»



الشارقة (الاتحاد)

هل تتخيل أن تعيش في عالم البشر العاديين وأنت كائن خارق للطبيعة؟ هذا ما حدث لعائلة وينيسدايز، الذين يخفون سرهم عن الجميع... لكن في عرض مسرحي رائع شاهده الأطفال على خشبة مسرح «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023»، تنكشف أسرار «وينيسدايز» وتبدأ مغامرة لا تُنسى في عالمها المليء بالألغاز والمخلوقات الغريبة، وعندما يكتشف أحد أصدقائهم حقيقتهم، تنقلب حياتهم رأساً على عقب، وتبدأ مغامرة شيقة ومثيرة في عالمهم السري.

إثارة وخيال

تواجه وينيسدايز العديد من التحديات والمخاطر، لكنها تجد أيضاً الصداقة والمساعدة من أشخاص غير متوقعين... ومع المؤثرات البصرية والصوتية، والحركات البهلوانية، أخذ العرض المسرحي «سر وينيسدايز» الأطفال من زوار المهرجان إلى عالم من الإثارة والخيال، حيث تعلموا قيم التسامح والتعاطف والثقة بالنفس.



السر الخاص

العرض المسرحي «سر وينيسدايز» أشعل خيال الأطفال، وألهمهم ليحلموا بأحلام كبيرة ويؤمنوا بقدراتهم الفريدة، فكل طفل لديه سره الخاص، وكل طفل يستطيع أن يكون بطلاً في عالمه... هذا ما علّمه لهم «سر وينيسدايز»، وبمزيجه السلس من الفكاهة والحركة إلى الإثارة والرعب، مثّل هذا الإنتاج المسرحي انتصاراً للإبداع ورواية القصص، التي تركت انطباعاً فريداً لدى كل من حضره من الأطفال.