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ثقافة

مليون دولار من اليونسكو لدعم المثقفين في 25 بلداً

مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس
5 مايو 2023 23:24

نيويورك (وام)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» تخصيص استثمار جديد بقيمة مليون دولار أميركي، لتمويل المشاريع التي تدعم الفنانين والمثقفين في أكثر من 25 بلداً حول العالم. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته اليونسكو بمناسبة مؤتمر القمة العالمي المعني بالفنون والثقافة لتشجيع الحكومات على تعزيز دعم وحماية الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة وتقديم المساعدة لهم في حالات الطوارئ. 
واستعرض التقرير سبل تحسين قدرة الفنانين على الصمود في سياق حالات الطوارئ، بما في ذلك رصد استثمار بقيمة مليون دولار إضافي من برنامج اليونسكو «آشبرغ للفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة» لتمويل مشاريع ذات صلة في أكثر من 25 بلداً، تنقسم إلى 13 مشروعاً حكومياً و12 مشروعاً آخر تابعاً لمنظمات غير حكومية.

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