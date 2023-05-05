الاستدامة محور «أبوظبي الدولي للكتاب 32»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تحتفي فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة من 22 حتى 28 من مايو 2023، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة».

وسيشهد المعرض، إطلاق مبادرات وفعاليات وندوات متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتستضيف دورة هذا العام عدداً من كبار الشخصيات، والأدباء، والناشرين، وصنّاع المحتوى ليقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوعة التي تُلبي تطلعات الجمهور، وتشمل خمسة محاور أساسية تغطي البرنامج الثقافي، وبرامج الفنون الإبداعية، وبرامج الأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصصة، فضلاً عن برامج الشركاء.

وسيشهد الجمهور تنوّعاً واضحاً في برنامج المعرض، الذي يضم أركاناً متعددة ومنصتين للجلسات الثقافية، تقدم كل منهما مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الشعرية التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الفكر والأدب والإعلام، ومنصات متعددة لتواقيع الكتب.