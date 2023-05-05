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ثقافة

«خولة للفن والثقافة» تستعرض فنون الخط العربي في جامعة إسبانية

إقبال على ورشة العمل الفنية في جامعة نافارا الإسبانية (وام)
6 مايو 2023 01:11

مدريد (وام)
نظمت «خولة للفن والثقافة» في جامعة نافارا في إسبانيا ورشة عمل فنية تحت عنوان «ابتكار مونوغرام من حرفين بالخط العربي» وسط حضور متميز من طلبة الجامعة وعدد من الفنانين والمختصين والمهتمين بفنون الخط العربي.
وتأتي الورشة، التي قدمها الفنان والمصمم العراقي وسام شوكت، في إطار حرص خولة للفن والثقافة على تعزيز التواصل والتلاقي الثقافي والفني بين شعوب العالم ونشر فن الخط العربي العريق والتعريف بمدارسه واتجاهاته وتفاصيله.
أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة أن فن الخط لعب على مر العصور دوراً مهماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة، وساهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات وتعزيز تواصل الأمم. ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار حرص خولة للفن والثقافة على تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي عبر تسليط الضوء على عراقته والتعريف بمدارسه، والعمل على إعادة إحيائها، بالإضافة إلى توفير منصة ثقافية للراغبين بتعلم هذا الفن من مختلف دول العالم تمكنهم من الاطلاع على هذا النوع من الفن الثقافي من حيث أنماطه وأعلامه وقواعده، وما استجد من ملامح التطوير والتجدد في تشكيلاته على مر القرون.
وأشارت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إلى سعي خولة للفن والثقافة لتنظيم الورش والمحاضرات في مختلف دول العالم والتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي الذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية.

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