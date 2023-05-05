محمد المنصوري أول سفير لـ«كلمات»

إبراهيم الملا (الشارقة)

اختير الفنان التشكيلي الإماراتي القدير محمد أحمد المنصوري أول سفير لمنتجات مجموعة «كلمات» التي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، والتي حضرت، مؤخراً، حفل إطلاق المنتجات التي ساهم المنصوري في تنفيذ رسوماتها وشعاراتها وملصقاتها، ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وقال المنصوري لـ«الاتحاد»: اختياري من قبل مؤسسة «كلمات» يعد تقديراً للفنان المحلي وتثميناً لمسيرته في عالم الفنون التشكيلية، موضحاً أن التكريم يضع الفنان أمام مسؤولية مضاعفة لتقديم ما هو أفضل وأكثر تميزاً في المرحلة القادمة.

وحول منطلقات هذا الاختيار وأهدافه، أشار المنصوري إلى أن مؤسسة «كلمات» ومن خلال أفكارها الاستباقية والطموحة، تسعى إلى تعميم ثقافة القراءة في أذهان الأطفال ليس على المستويين المحلي والعربي فقط ولكن على المستوى العالمي، مضيفاً أن هدف المبادرة تشجيع أطفال العالم على القراءة من خلال تحويل الطابع الاستهلاكي إلى طابع إنتاجي يكون فيه الطفل شريكاً في توليد أفكار جديدة يعززها خياله الخصب وبحثه عن المعرفة.

وأكد المنصوري أن هناك فئات من الأطفال تفتقر إلى وسائل التعليم القياسية التي تعينها علمياً وعملياً في المستقبل، ومن أجل ذلك فإن مشاركة الفنانين المخضرمين في وضع بصماتهم الإبداعية على المنتجات المحببة للأطفال، تزيد دافعية التعلّم لديهم، والبحث عن روافد جديدة نابعة من التمازج بين الصورة والكلمة، وبين الشكل البصري والمحتوى الموضوعي.