السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

محمد المنصوري أول سفير لـ«كلمات»

الفنان محمد المنصوري خلال إطلاق مبادرة مؤسسة «كلمات» (من المصدر)
6 مايو 2023 01:11

إبراهيم الملا (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«كلمات» يحفز خيال الأطفال برسومات على الجدران
«قلب جديد».. إجابات إبداعية لأسئلة الأطفال الوجودية

اختير الفنان التشكيلي الإماراتي القدير محمد أحمد المنصوري أول سفير لمنتجات مجموعة «كلمات» التي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، والتي حضرت، مؤخراً، حفل إطلاق المنتجات التي ساهم المنصوري في تنفيذ رسوماتها وشعاراتها وملصقاتها، ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وقال المنصوري لـ«الاتحاد»: اختياري من قبل مؤسسة «كلمات» يعد تقديراً للفنان المحلي وتثميناً لمسيرته في عالم الفنون التشكيلية، موضحاً أن التكريم يضع الفنان أمام مسؤولية مضاعفة لتقديم ما هو أفضل وأكثر تميزاً في المرحلة القادمة.
وحول منطلقات هذا الاختيار وأهدافه، أشار المنصوري إلى أن مؤسسة «كلمات» ومن خلال أفكارها الاستباقية والطموحة، تسعى إلى تعميم ثقافة القراءة في أذهان الأطفال ليس على المستويين المحلي والعربي فقط ولكن على المستوى العالمي، مضيفاً أن هدف المبادرة تشجيع أطفال العالم على القراءة من خلال تحويل الطابع الاستهلاكي إلى طابع إنتاجي يكون فيه الطفل شريكاً في توليد أفكار جديدة يعززها خياله الخصب وبحثه عن المعرفة.
وأكد المنصوري أن هناك فئات من الأطفال تفتقر إلى وسائل التعليم القياسية التي تعينها علمياً وعملياً في المستقبل، ومن أجل ذلك فإن مشاركة الفنانين المخضرمين في وضع بصماتهم الإبداعية على المنتجات المحببة للأطفال، تزيد دافعية التعلّم لديهم، والبحث عن روافد جديدة نابعة من التمازج بين الصورة والكلمة، وبين الشكل البصري والمحتوى الموضوعي.

محمد المنصوري
مجموعة كلمات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©