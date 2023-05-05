الأردن ولبنان ومصر تحصد جوائز «العربي لناشري كتب الأطفال 10»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، عن دور النشر الفائزة بجوائز دورته العاشرة، حيث كانت من نصيب الأردن، ولبنان، ومصر، عن سلسلة إصدارات شكلت إضافة في جودة المحتوى والمضمون والطباعة لمكتبة القراء الصغار باللغة العربية.

تجارب رائدة

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يسعى الملتقى من خلال جوائزه إلى النهوض بصناعة كتاب الطفل العربي، ودعم تجاربه الرائدة والمميزة، وتعزيز التنافس بين الناشرين العرب لتقديم محتوى عالي الجودة للقراء الصغار.

وحصدت دار السلوى للنشر، من المملكة الأردنية الهاشمية، الجائزة عن فئة كتب الطفولة المبكرة، عن كتاب «كاميلا تبحث عن وظيفة» من تأليف أمل ناصر، ورسوم بسمة حسام، وعن فئة كتب الطفولة المتوسطة، فازت دار الساقي للنشر، من الجمهورية اللبنانية، عن كتاب «ألوان مدينتي» للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، ورسوم تيريزا البيريني، وعن فئة كتب اليافعين، فازت شركة نهضة مصر للنشر، من جمهورية مصر العربية، عن كتاب من إصداراتها بعنوان «من أخذ العربة» للكاتبة ماريا دعدوش، ورسوم عبدالله قواريق.

مبادرات مستمرة

وكرّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، دور النشر الفائزة بجوائز الملتقى، ولجنة التحكيم التي تكونت من عائشة الغيص من دولة الإمارات، والناشر علي عبدالمنعم من مصر، والفنان عبدالله الحموي من سوريا. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة خمسة وسبعين ألف درهم إماراتي، توزع بالتساوي على فئاتها الثلاث، بواقع 25 ألف درهم لكل فئة.

وخلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة، أشاد حسن محمد عدنان سالم، رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في كلمته، بدور إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية، ومبادراتها المستمرة لدعم وترسيخ الثقافة العربية المعاصرة.

معايير الجودة

أكدت عائشة الغيص، عضو لجنة تحكيم جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، اعتماد معايير ذات جودة عالية تجعل للجائزة دوراً في تحفيز المبدعين على تقديم كل جديد، لافتة إلى أن الأعمال التي تقدمت للمنافسة في الدورة العاشرة كانت ذات مستوى عالٍ، وأن معظمها تضمنت أساليب قص غير مطروقة، وتمتلك إمكانات التفوق والنبوغ وإلهام المهتمين بكتاب الطفل.