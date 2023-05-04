اختصاصيون: الكتاب يسهم في تشكيل عقل الطفل

الشارقة (الاتحاد)

كيف يمكن للكتاب أن يؤدي هذه المهمة بشكل فعّال؟ وكيف يمكن للناشرين والمؤلفين أن يقدموا كتباً تناسب احتياجات الطفل وتحفّز اهتمامه؟ وكيف يساهم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في تشكيل عقول الأطفال وإثراء ثقافتهم؟ هذه بعض الأسئلة التي أجاب عنها نخبة من المشاركين في المهرجان من المتخصصين في مجال أدب الطفل.

مصنع الأفكار

أكد مؤنس حطاب، مسؤول جناح «مؤسسة ألف باء تاء ناشرون»، أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يعد مصنعاً لتوليد الأفكار وتشكيل العقول، لأنه أصبح من أهم تجمعات صناع أدب الطفل، وأفضل المنصات التي يتواصل من خلالها المبدعون من كتّاب وناشرين ورسامين، ومتخصصين في أدب الطفل.

وذكر حطاب أن التحدي الأساسي في أدب الطفل هو إيجاد الأفكار المدهشة التي تستهوي الأطفال، لكي تساعدهم على تطوير عقولهم، وإحداث التغيير الإيجابي فيهم، فالعقول تتشكل بالإصدارات الجديدة التي تطرح القضايا الملحة التي يحفل بها العالم، في كافة القطاعات المعرفية، سواء في العلوم التجريبية أو الإنسانية، لأن كتاب الطفل كتاب متجدد، ومما يدل على أهمية هذا المهرجان في طرح الجديد، تسليطه الضوء على قطاع مهم وهو رسوم كتب الطفل، وهذا يدعونا إلى التركيز على المهرجان كواحد من أهم الملتقيات التي تشكّل عقول الأطفال.

مؤنس حطاب، مسؤول جناح «مؤسسة ألف باء تاء ناشرون»

وحول العوامل التي ينبغي أن تتوافر في كتاب الطفل ليسهم فعلاً في تشكيل عقله، قال حطاب: «علينا أن نواكب عقل الطفل وتطوّره لكي نعرف كيف يمكن أن نؤثر فيه، لكي لا نقدّم لطفل الألفية تلك الإصدارات التي نخاطب بها الأطفال قبل عقود».

مخاطبة العقل

من جهته، قال طارق ربيع، مدير دار «ربيع للنشر»: إن القراءة تساعد على تنمية عقل الطفل، وتبني فكره منذ الصغر، ولهذا يجب على الناشرين والمؤلفين أن يختاروا المعلومات المناسبة لعمر الطفل، وأن يكتبوا بأسلوب جاذب للصغار، وأن يضيفوا وسائل تعليمية تجعل الطفل يستخدم حواسه المختلفة، وهذا يجعل الكتاب أداة فعالة في زيادة وعي الأطفال وتشكيل معارفهم وعقولهم، ويسهم في تقوية الصحة البدنية والذهنية للطفل في نفس الوقت.

طارق ربيع، مدير دار «ربيع للنشر» خلال فعاليات المهرجان

وأكد ربيع أن الطفل في سن ما قبل المدرسة لا يحتاج إلى تعلّم مواد علمية معقدة ترهقه، بل يحتاج إلى تطوير مهاراته في اللغة والتواصل والإبداع. وقال: «يجب أن نشجع الطفل على الحديث بطلاقة وثقة مع الناس، وأن ندعه يستخدم خياله في اختراع قصص وشخصيات، فالطفل لديه قدرة كبيرة على الخيال، ويمكنه أن يصوِّر أشياء لا نستطيع نحن رؤيتها، ولهذا من المهم أن نوفر للطفل الكتب التي تحترم مخيلته، وتزيد من مدى تفكيره، وبذلك يكون الكتاب محوراً رئيساً في تشكيل عقل الطفل وتأسيسه لمرحلة اكتساب العلوم».

التعريف بالتراث

محمد مرتجى، المشرف على جناح دار ذات السلاسل الكويتية، أكد التزامهم بتقديم كتب تنمي حب الأطفال لتراثهم العربي والإسلامي، وتعرفهم على مختلف جوانب التاريخ والقيم الإسلامية بطريقة ملائمة لأعمارهم ومستوياتهم، وقال: «نؤمن بأن من مسؤولياتنا تعزيز علاقة الطفل بجذوره العربية ومبادئه الإسلامية، والتي تشمل قيماً عظيمة مثل الإحسان إلى الجار، وبر الوالدين، والصدق، والعدل، ونعتقد أن هذه القيم تلعب دوراً مهماً في تنمية شخصية الطفل وتحسين مهاراته الاجتماعية والعاطفية، وتزيد من ثقته بنفسه ورضاه عن حياته».

وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً للكتب التي تجيب على التساؤلات الفضولية للأطفال، والتي تساعدهم على اكتساب المعرفة والثقافة، وتشجعهم على تطوير سلوكات إيجابية في حياتهم، مثل سلسلة «مشاعر وسلوكيات»، التي تتناول قضايا يطرحها الأطفال على آبائهم، وتحتاج إجاباتها إلى أسلوب نعتمد في صياغته على متخصصين تربويين بحيث تعطي الطفل معلومة متكاملة وواضحة بأسلوب مبسط وجذاب».

صراع وهمي

قال مؤنس حطاب، مسؤول جناح «مؤسسة ألف باء تاء ناشرون»، إن قضية الصراع بين الكتاب الورقي والإلكتروني وهم ينبغي تجاوزه، إذ إن صناعة المحتوى الجيد يمكن أن توضع من خلال الورق أو من خلال التقنيات المتطورة، ولكل قطاع منهما له رواده، ففي مرحلة مبكّرة ننصح بالورق لتعزيز ارتباط الطفل بالكتاب التقليدي، وعدم انفصاله عنه منذ بدايات تشكل عقله، وفي مرحلة متقدمة، نتيح له الوسائط الأخرى لتعزيز اتصاله بالمهارات المتقدمة.