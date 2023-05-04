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ثقافة

«دبي للثقافة» تطلق بوابة مكتبات دبي العامة الرقمية

«دبي للثقافة» تطلق بوابة مكتبات دبي العامة الرقمية
4 مايو 2023 22:53

دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر موقعها الإلكتروني بوابة مكتبات دبي العامة الرقمية، بهدف إثراء تجربة الأعضاء والزوار وأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجونه من معارف متنوعة من خلال حزمة خدمات البوابة الجديدة التي تشكل جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها الهيئة، وتتضمن تطوير منصاتها الرقمية، وهو ما يتناغم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأكثر كفاءة وتكاملاً وأماناً للمقيمين والزوار، وأن تصبح معياراً عالمياً للمدن الذكية.
وتُشكل البوابة الجديدة أداة ربط ذكية تساهم في تعزيز مجموعة الخدمات التي تقدمها فروع مكتبات دبي العامة كافة، وتشمل: تسجيل الدخول للأعضاء، والحصول على العضوية وتجديدها، واقتراح مواد مكتبية جديدة، وتجديد المواد، وكذلك تسهيل عملية البحث في مصادر المكتبات، بالإضافة إلى تعريف الزوار بأبرز الكتب والمواد المعرفية التي أضيفت حديثاً إلى المكتبات، إلى جانب الكتب الأكثر استعارة ما يعكس أهميتها المعرفية والعلمية، كما يمكن لمستخدمي المنصة الحصول على لمحة شاملة عن مكتبات دبي العامة وتاريخها، والتواصل مع موظفيها مباشرة.
كما تضم حزمة الخدمات أيضاً إمكانية حجز المساحات والغرف الدراسية والقاعات متعددة الأغراض، وغيرها.
وتضم شبكة مكتبات دبي العامة التابعة لـ «دبي للثقافة» 8 مكتبات متطورة للكبار، وتحتوي 7 منها على مكتبات متخصصة للأطفال.

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