5 معارض في «اللوفر أبوظبي» ترسي الروابط الثقافية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، انطلاق موسمه الثقافي 2023/ 2024 الذي سيبدأ هذا الصيف، متضمناً إقامة خمسة معارض كبرى تسرد قصصاً أرست الروابط الثقافية والفنية في أنحاء العالم.

مساحة تفاعلية

إلى ذلك، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يركز متحف اللوفر أبوظبي على توفير مساحة شاملة وتفاعلية يتمكن من خلالها المبدعون من التعبير عن إبداعاتهم، وأفكارهم، وقصصهم. وسيشمل الموسم الثقافي الجديد العديد من المعارض التي تقدم أعمالاً فنية وتجارب جديدة وأخرى يعاد عرضها، ولذا سيكون الموسم الفني الجديد حافلاً بالتجارب الفنية التي تستحق أن نتطلع إليها بكل اهتمام»، مضيفاً: «في إطار التزامنا بخدمة أفراد مجتمعنا، سنطلق مبادرات وبرامج ثقافية ستمكِّن زوّار المتحف من تعميق فهمهم وتقديرهم للفنون والثقافة، إضافةً إلى توسعة آفاق رؤيتهم للعالم، بينما نعمل أيضاً على إطلاق منصة ملهمة وتشاركية في المتحف لتكون مساحة يلتقي فيها الناس ويتبادلون من خلالها الأفكار الإبداعية».

من جانبها، قالت ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: «يقدم المتحف خلال هذا الموسم الثقافي مجموعة متنوعة من المعارض والبرامج التي تحتفي بإبداع الإنسانية المشترك»، موضحة: «من المقرر أن تشهد المعارض المُقامة في إطار هذا الموسم الثقافي عرض مقتنيات فنية جديدة داخل قاعات العرض الدائمة في المتحف، والتي أبدعها فنانون مثل رائد الفن المعاصر بابلو بيكاسو، حيث يمكن اصطحاب الأطفال في تجربة غامرة يستكشفون فيها رحابة الفضاء من خلال الفن، إضافةً إلى التعرف على التاريخ العريق لنصوص من الديانات السماوية الثلاث، واستكشاف تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات كارتييه، وإطلاق منصة تستهدف عرض مواهب وأعمال الفنانين الناشئين في المنطقة، وإتاحة الفرصة لاكتشاف تطور أحد أبرز أنواع الأعمال الأدبية».

المعارض القادمة

وبينما يصطحب معرض رحلة في رحاب الكون، المقرر إقامته من 18 يوليو المقبل حتى يونيو 2024 في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن، يسعى معرض حروف من نور الذي سيُقام من 13 سبتمبر المقبل حتى 14 يناير 2024، إلى تعريف الزوّار بالكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة (التناخ)، أما معرض «كارتييه، اﻟﻔنّ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ» الذي سيُقام من 15 نوفمبر المقبل حتى 24 مارس 2024، فسيسلط الضوء على تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات كارتييه.

سرد القصص

سيشهد معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي الذي سيُقام من 21 نوفمبر المقبل حتى فبراير 2024، عرض أعمال أبدعها فنانون مرشحون للنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، كما سيُبرِز معرض أساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين، الذي سيُقام من 20 مارس 2024 حتى 14 يوليو من العام نفسه، الأثر الذي تركته أساطير الحيوانات في العالم القديم.

ومن المقرر أن تسلِّط المعارض الجديدة الضوء على مهمة المتحف الرامية إلى سرد القصص التي أرست الروابط الفنية والثقافية في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى توفير منصة تُمكّن الفنانين المحليين والإقليميين من عرض مواهبهم.

ويعتزم اللوفر أبوظبي تقديم مجموعة متميزة من البرامج والفعاليات الثقافية، مثل العروض الفنية، وورش العمل، وعروض العناية بالصحة، والأنشطة الترفيهية، والجلسات الحوارية، وغير ذلك الكثير.