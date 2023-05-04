«الناشرين الإماراتيين» تنير عقول الصغار بـ430 عنواناً

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «عقول تتشكّل» من 3 حتى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إذ تستضيف الجمعية عبر مشروعها الرائد «منصة» 29 دار نشر من الدور المنضوية تحت عضويتها، لتضع في متناول العقول الناشئة 430 عنواناً في أدب الأطفال واليافعين، موفرةً في الوقت نفسه أمام الكتّاب الإماراتيين، منبراً ضخماً لترويج إصداراتهم وتسويق أكبر عدد ممكن من الإنتاجات الأدبية الإماراتية الموجّهة لأجيال المستقبل.

تعرض دور النشر المشاركة في المنصة ما مجموعه 10700 كتاب من شتّى الحقول الإبداعية والتربوية والتعليمية التي تلبّي اهتمامات الأطفال، وتغذّي عقولهم وتسهم في تنمية مهاراتهم العملية وتوسيع مداركهم المعرفية، بما ينسجم مع أحد المحاور الاستراتيجية للجمعية، والمتمثل في غرس حب القراءة في قلوب وعقول الأجيال في سن مبكرة، ليكونوا نواة المستقبل المشرق لمجتمعاتهم.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يشكّل تنوير العقول الشابة بالمعرفة أحد أهدافنا في جمعية الناشرين الإماراتيين، وهو أمر لا يتحقق إلا عن طريق القراءة. فالقراءة هي اللبنة الأساسية في بناء العقول المبدعة والمبتكرة. ولذا لا ندّخر جهداً في سبيل تحفيز الصغار واليافعين على القراءة وجعلها عادة يومية متأصلة لديهم، عبر توفير شتى أنواع الكتب التي تحقق لهم المتعة والفائدة في المعارض المختلفة التي نحرص على المشاركة بها، بالتعاون مع أعضائنا من الناشرين، ومن أهمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وأضاف: «نهدف أيضاً من خلال مشاركتنا في المهرجان إلى المساهمة في ازدهار أعمال ناشرينا، ودعم قطاع النشر في الدولة بشكل عام، إذ يُعتبر هذا المهرجان منصة مبتكرة لتعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال والإسهام في تحسين مستوى صناعة كتب الأطفال في الإمارات والمنطقة. كما أنه يُعَدُّ من أكبر معارض كتب الأطفال على مستوى المنطقة، وبفضل التجربة التفاعلية والتعليمية والترفيهية المميزة التي يوفرها، فإنه يستقطب عدداً كبيراً من الزوار في كل عام، وهو ما يشكل فرصة ثمينة أمام ناشرينا المشاركين لتسويق إصداراتهم على نطاق واسع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة».

وتتضمن مشاركة الجمعية في مهرجان الشارقة القرائي للطفل عقد جلسات قرائية تحبِّب الأطفال في القراءة وتغذي مخيلاتهم، إذ تنتظر الصغار واليافعين جلستان مشوقتان لسرد القصص، ستعقدهما الجمعية بالتعاون مع ناشريها، الأولى في 8 مايو المقبل مع دار «نور للنشر» وتحمل عنوان «مغامرات نايا الصغيرة: جلسة قراءة قصصية». وتدعو هذه الجلسة الصغار إلى مشاركة نايا، الفتاة الصغيرة المبهجة التي تحب الضحك واللعب، في مغامراتها اللطيفة. وتحمل سلسلة نايا، مضامين وجدانية، مثل الترابط الأسري، من شأنها أن تغرس القيم التربوية الإيجابية في نفوسهم، وقد كُتِبَت كل قصة منها باللغتين العربية والإنجليزية.

أما الجلسة الثانية «حكاية من لونين: جلسة قراءة قصصية» التي ستقدّمها دار «أجيال للنشر» في 11 مايو، فستأخذ الأطفال إلى عوالم شائقة.