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ثقافة

«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في دورتها الـ15

جناح جائزة اتصالات في المهرجان (من المصدر)
5 مايو 2023 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها «شركة اتصالات من &e»، فتح باب المشاركة في دورتها الخامسة عشرة لعام 2023 واستقبال إبداعات صُنّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، من مؤلفين وناشرين ورسامين من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث تتوزع الجائزة على خمس فئات هي «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذي فصول»، و«كتاب اليافعين»، أما الفئة المتجددة التي تطرح كل عامين فخصصت هذا العام لـ«كتاب الشعر»، حيث تقبل الجائزة المشاركات المقدمة حتى 31 أغسطس 2023، ويمكن إرسال نسخ مصورة من الكتب المرشحة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس info@uaebby.org.ae، مع كتابة اسم صاحب الطلب.
إلى ذلك، قال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية، مستشار الرئيس التنفيذي: «نؤمن بأن الاستثمار في تعليم أطفالنا وتنميتهم هو استثمار في مجتمعاتنا المستقبلية، ولهذا نفخر بمواصلة رعاية (جائزة اتصالات لكتاب الطفل) التي أصبحت منصة مهمة لتعزيز القراءة، ورعاية الإبداع، وإبراز مواهب المؤلفين والرسامين والناشرين في مجال أدب الأطفال، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة».
بدورها، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نجدد التزامنا بدعم وتطوير المحتوى العربي الذي يخاطب الأطفال واليافعين، ويعزز معارفهم بالإصدارات المتوافقة مع أعلى معايير التميّز، ونحن نؤمن بأن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى عناية وتجديد مستمر لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في القطاعات التقنية وعالم صناعة المحتوى بأشكاله كافة، ونتطلع إلى دورة متجددة تسهم في تطوير صناعة أدب الأطفال، وستظل الجائزة فرصة لإلهام الأجيال القادمة حبَّ الأدب وتقديره».

جائزة اتصالات لكتاب الطفل
الإمارات
الشارقة
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
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