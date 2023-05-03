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ثقافة

«منحة البدر» تغلق باب استقبال المشاركات في فروعها

شعار مبادر منحة البدر
3 مايو 2023 22:54

الفجيرة (وام)
أعلنت «منحة البدر»، إغلاق باب استقبال المشاركات فيها، بمجموع ما يزيد على 200 مشاركة من 20 دولة من مختلف دول العالم وفي جميع فئاتها.
كانت مبادرة البدر، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قد أعلنت في فبراير الماضي إطلاق منحة البدر المالية والتي تتضمن منح مالية تبلغ نحو نصف مليون درهم في ثلاثة فروع هي السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة، وديوان شعر في مديح النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية للأطفال واليافعين.
دعم مشاريع الكتابة
تأتي منحة البدر ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتجسيداً لاهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي حول ضرورة تعزيز قطاع الثقافة والأدب، والارتقاء به عبر المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تقديم وتشجيع الكتاب والأدباء على إثرائه بكتاباتهم وأعمالهم، وتسليط الضوء على المواقف النيّرة في سيرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، عبر مختلف الأشكال التعبيرية للأدب العربي.كما تهدف المنحة إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر من جميع دول العالم، عن سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأطروحات متنوعة ودراسات حول جوانب من حياته وملامح شخصية الرسول ومواقفه، ورفد المكتبة العربية بأعمال جديدة وأساليب متجددة.
إقبال كبير
سيمنح لكل فرع من فروع المنحة 150 ألف درهم، حيث سيتم ترشيح ثلاثة أعمال في كل فرع من فروع المنحة، يحصل كل منها على 25 ألف درهم كمنحة أولية للكتابة، في حين يحصل العمل الفائز بين الأعمال المنجزة الثلاثة على 75000 درهم إضافي.
وقد لاقت هذه المنحة إقبالاً كبيراً، وجاءت كل من مصر وسوريا والإمارات في صدارة عدد المشاركات المقدمة، وسيتم الإعلان عن المرشحين للمنحة في فروعها الثلاثة نهاية شهر مايو الجاري.

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