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«الإمارات للفنون» تصدر العدد الـ 32 من مجلة «التشكيل»

«الإمارات للفنون» تصدر العدد الـ 32 من مجلة «التشكيل»
3 مايو 2023 21:57

الشارقة (وام)
أصدرت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وبدعم من دائرة الثقافة بالشارقة، العدد الـ 32 من مجلة «التشكيل».
تناولت المجلة، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، في عددها الجديد بالبحث والتحليل عدداً من القضايا الفكرية والثقافية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بالمعارض والتظاهرات الفنية.
يرصد العدد الجديد لمجلة «التشكيل»، أبرز المعارض الفنية من خلال نظرة متعمقة ودراسة تحليلية، ومنها بينالي الشارقة للفنون، الدورة الـ 15 تحت شعار «التاريخ حاضراً» والمعرض السنوي 38 لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية «روح الزمان»، المستمر حالياً في متحف الشارقة للفنون.

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