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ثقافة

قصائد متنوعة في «بيت الشعر» بالشارقة

جانب من الحضور خلال الأمسية
3 مايو 2023 19:49

الشارقة (الاتحاد)
تواصلاً مع فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة يوم 2 مايو 2023، أمسية شعرية حافلة بعذب القصيدة وتجليات الشعور، لقيت حضوراً كبيراً فاعلاً من الشعراء والإعلاميين وعشاق القصيدة، اكتظت به ساحة البيت، وأحياها الشعراء أسماء الحمادي من دولة الإمارات، وحسن الراعي من سوريا، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، بحضور مدير البيت محمد عبدالله البريكي.
وقدمها الشاعر محمد المؤيد مجذوب الذي سلط الضوء على دور الشارقة الثقافي وديمومة العمل فيها، وعلى ما يقوم به بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة من إحياء لدور الشعر واستقبال الأسماء اللامعة.
وتجول الشعراء بنصوصهم في مواضيع مختلفة، عالجت قضايا الذات وهموم الإنسان والأوطان، في أبيات شعرية ارتقت باللغة وحلقت في عوالم جديدة.
في الختام، كرَّم محمد عبدالله البريكي الشعراء، ومقدم الأمسية.

 

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