مكتبة محمد بن راشد تطرح أجندة ثقافية عامرة

دبي (الاتحاد)

تثري مكتبة محمد بن راشد الساحة الثقافية، خلال مايو الجاري، بسلسلة فعاليات وجلسات حوارية وقرائية وورش عمل تعليمية وتثقيفية بما يدعم رؤية الخمسين عاماً المقبلة.

وتستضيف مكتبة الفنون والإعلام، ضمن فعاليات «قهوة وكتاب» الشهرية، جلسة حوارية مع الكاتبة نوال الشاوي، لتسليط الضوء على كتابها «عبق الحنين»، الذي يضم قصصاً لعدد من النساء في إمارة دبي يمثلن ثقافات مختلفة.

وتحتضن مكتبة الأعمال، ثاني جلسات «قهوة وكتاب» والتي تُنظم تحت عنوان «حوار الاستدامة»، استكمالاً لجلسة «دور الشباب» في تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات عملية في المجال.

وبالتزامن مع يوم الكاتب الإماراتي، تنظم المكتبة، الجلسة الثانية من سلسلة السهرات القرائية بمشاركة عدد من كتاب وكاتبات القصة القصيرة والرواية الإماراتيين من أصحاب الإصدار الأول أو الثاني لقراءة قصة أو أكثر من مجموعاتهم.

كما يستضيف مركز المعلومات في مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية للشاب الإماراتي خلفان هلال بن ظاهر المهيري، المهتم والناشط في التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحديثة لأصحاب الهمم، وخريج برنامج إعداد قادة الابتكار في القطاع الحكومي وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، لتسليط الضوء على حياته المهنية وتجاربه العملية والتحديات التي واجهته، بالإضافة إلى تقديم شرح عن استخدام الأجهزة المخصصة لأصحاب الهمم في مركز المعلومات.

وتنظم المكتبة فعالية بعنوان «أيام الشيخ زايد»، التي تتضمن مناقشة كتاب «100 قصة عن الشيخ زايد» للكاتب الإماراتي محمد الحبسي بالتعاون مع نوادي القراءة الإماراتية. كما تتضمن الفعالية، «ساعة غناء» على مسرح المكتبة، حيث تشمل أمسية شعرية وموسيقية لإلقاء وغناء بعض الأشعار التي كتبها المغفور له الشيخ زايد.

وتحرص مكتبة محمد بن راشد خلال شهر مايو، على عقد ورش عمل تفاعلية بعنوان «اكتشف نفسك بالرسم» مع المدربة الإماراتية فاطمة عمر، مدربة في مجال الفنون والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

كما تنظم المكتبة، على مدار يومين، ورشة عمل بعنوان «يوم كنا صغار- ورشة الكتابة الإبداعية» مع الكاتبة نادية النجار، والتي ستركز على تقنيات الكتابة الإبداعية باستخدام صوت الطفل الداخلي ونقله إلى الورق.

وتستضيف المكتبة بالتعاون مع «بستانيكا»، أكبر مزرعة مغلقة في العالم بإدارة إماراتية، «ورشة الزراعية المنزلية»، والتي تتضمن محاضرة حول الأمن الغذائي لدولة الإمارات للمهتمين والعاملين في المجال.

وتنظم المكتبة بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورشة عمل بعنوان «اعرف حقوقك كمؤلف» مع المستشار في وزارة الاقتصاد وخبير في مجال حقوق التأليف، المدرب فوزي الجابري، للتوعية بحقوق الكاتب، وحماية حقوق النسخ التابعة للمؤلفين والناشرين وفقاً للقانون.