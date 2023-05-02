الوصول إلى القراء والقرصنة وسلاسل التوريد.. أبرز تحديات صناعة الكتب

الشارقة (الاتحاد)

أكد 7 ناشرين وموزعي كتب عرب وأجانب من المشاركين في الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي» أهمية اللقاءات والمؤتمرات التي تتيح لهم تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهونها، ومن ضمنها قرصنة الكتب والأزمات التي تحدث في سلاسل التوريد وحماية بائعي الكتب المستقلين من هيمنة منصات البيع الكبرى عبر الإنترنت، وابتكار أساليب جديدة للتواصل مع القراء حسب اهتماماتهم، وتعزيز دور الموزعين كحلقة أساسية في سلسلة صناعة الكتاب وانتشاره.

المرونة والترابط

وقال بورتر أندرسون، رئيس تحرير Publishing Perspectives، خلال مشاركته في المؤتمر، إن سد الفجوة بين الناشرين وموزعي الكتب من التحديات التي أصبحت معالجتها أمراً يسيراً بفضل التقنيات المعاصرة، لأن النشر وتوزيع الكتب أصبحا أكثر ترابطاً بفعل أساليب التجارة الإلكترونية التي جعلت أطراف صناعة الكتاب يمارسون عملهم سوياً بشكل أفضل وبمرونة عالية.

وأوضح: «الناشر يطبع الكتاب ويرسله في الحال ليتوافر في اللحظة نفسها للموزع لينتقل مباشرة إلى المستهلك حتى لو لم يكن قد مرّ على طباعته سوى يوم واحد، وهذا أمر مذهل نراه في أكبر المتاجر الإلكترونية مثل متجر أمازون الذي استطاع إثبات أن المرونة في نظام التوزيع قابلة للانتشار في أكثر من منطقة في العالم».

جمهور مستهدف

الناشر أحمد الكيلاني، مدير دار عشتار في كندا، أشار إلى أن أبرز التحديات تتصل بكيفية الوصول إلى جمهور القراء بوسائل حديثة. ورأى أن حل هذا التحدي ممكن من خلال تعزيز المنصات الرقمية لتسويق الكتب، والاستخدام الاحترافي لمنصات التواصل الاجتماعي بعد أن أثبتت فعاليتها في التغلب على تحدي الوصول إلى الجمهور المستهدف، ولا سيما أن التوظيف الاحترافي لتلك المنصات في الترويج للكتب يساعد على الوصول إلى الجمهور المناسب لمحتوى الكتاب والفئة العمرية التي تبحث عنه.

توجهات القُراء

وأكد حسن السلمان، مدير التوزيع في مؤسسة دار صفحات للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، أهمية معالجة التحديات المرتبطة بفهم طلبات الجمهور، على اعتبار أن لكل كتاب جمهوره والمنصات والمواقع الملائمة لتسويقه، وأورد مثالاً حول تجربة أحد موزعي الكتب، عندما لم يتمكن في البداية من توزيع كتاب يدور موضوعه حول تربية الأطفال حديثي الولادة، فقرر بعد فترة أن يعرض الكتاب في متجر متخصص ببيع مستلزمات الأطفال، وحظي الكتاب نفسه برواج كبير وحقق مبيعات مرتفعة، لأنه اختار المكان المناسب لتسويقه.

أولويات الموزع

أما الناشر السوري فؤاد يعقوب، مدير دار صفحات للنشر والتوزيع، التي تعمل ما بين سوريا ودول أوروبا، فتحدث عن إشكالية القرصنة، ودعا إلى مواجهتها كإجراء يساعد على زيادة توزيع الكتب عربياً، إضافة إلى استكشاف طرق لتطوير منظومة النشر ومراعاة اختلاف التحديات بين أسواق النشر في العالم، حيث يواجه الموزع والناشر العربي إشكاليات مختلفة عن الناشر الغربي، أبرزها ضعف الإقبال على القراءة وارتفاع رسوم الشحن واستفحال ظاهرة القرصنة، وبيع النسخ المزورة، ما يجعل أوليات الناشر والموزع العربي تركز على الدعوة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ووقف قرصنة الكتب لضمان حقوق المؤلف والناشر والموزع.

حلول عملية

وحول التحديات القائمة التي تواجه متجره، قال سيونغ أوه، من نيوزيلندا، مؤسس ومدير «غرافيك نوفيل كافيه»: «التحدي الأكبر الذي نواجهه حالياً هو سلسلة التوريد، حيث تنامت صعوبة الحصول على طلبياتنا من الكتب التي تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى وجهات بعيدة مثل نيوزيلندا»، مشيراً إلى أن الحلول العملية للتغلب على هذه المشكلات تتضمن العثور على موردين منافسين والتواصل مع مزودي الخدمات اللوجستية المحليين لمناقشة صفقات التصدير والاستيراد وتكاليفها.

هيمنة إلكترونية

أما التحدي الذي تراه سونيا دراغا، نائبة رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين ورئيسة رابطة الكتاب البولندية والمؤسسة والمديرة التنفيذية لدار سونيا دراغا للنشر في بولندا، فيتصل حسب رأيها بهيمنة منصات التسوق الإلكتروني على بيع الكتب وتوزيعها، فخلال أزمة كورونا لجأ كثيرون إلى شراء الكتب من منصات التسوق الإلكتروني من خلال كبرى شركات التوريد، ومعظمهم لم يعد لدعم متاجر الكتب المحلية والموزعين المستقلين، وللتغلب على هذا التحدي، قالت: «أعتقد أن الموزعين يحتاجون إلى فهم الأسواق بشكل أعمق والعثور على طرق فعالة لتنشيط وتحفيز وجذب مجتمع القراء».

أعداد القراء

أما فريدريكو لانغ، مدير حساب رئيسي في مكتبة ومتجر «ليبراريا لوثيس» بمدينة مالقة الإسبانية، فقال: «مع أنني أؤمن بأن صناعة النشر والتوزيع مزدهرة، إلا أنني لا أعرف كيف سنحافظ على أعداد القراء على المدى الطويل في ظل التوجه نحو إنتاج الكتب بتكلفة أقل، ومن التحديات الأخرى البارزة القدرة على التكيف مع تطورات الصناعة وتعزيز التعاون بين الموزعين لمنع استحواذ كبريات شركات التوزيع على متاجر الكتب الصغيرة المستقلة».