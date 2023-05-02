صدور «وثيقة الأخوة الإنسانية» لجمال سند السويدي بالإنجليزية

أبوظبي (الاتحاد)

بعد الصدى الكبير الذي حققته النسخة العربية لكتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صدرت مؤخراً، النسخة الإنجليزية منه، ومن المرتقب إصدار نسختين أخريين، باللغتين الفرنسية والإسبانية.

ويُعد كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»، واحداً من أهم الكتب الاستراتيجية التي صدرت باللغة العربية في الفترة الأخيرة، ويحظى الكتاب باهتمام بالغ من الباحثين والمثقفين والمفكرين في مختلف الدوائر البحثية والثقافية العربية والعالمية، وذلك للأهداف النبيلة المبتغاة منه، والتي يحتاج لها العالم كله.

يأتي ذلك لأهمية موضوع الكتاب، وحاجة كل دول وشعوب العالم له، إذ يسهم بما يتضمنه من رؤى استراتيجية في دعم تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بآليات تنفيذية محلية وإقليمية ودولية مقترحة، والإسهام في تحقيق حياة مستدامة خالية من الحروب والصراعات وجماعات التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لمجابهة هذه الجماعات من أجل تعزيز وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتواصل الحضاري بين الأمم والشعوب.