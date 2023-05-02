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أكاديمية الفنون بالفجيرة تفتتح مدرسة التذهيب والزخرفة

أكاديمية الفنون بالفجيرة تفتتح مدرسة التذهيب والزخرفة
2 مايو 2023 13:40

الفجيرة (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أقامت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أمس حفل افتتاح مدرسة التذهيب والزخرفة.
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إنّ مدرسة التذهيب والزخرفة تستهدف المهتمين والدارسين بهذا النوع من الفنون، وتسليط الضوء على مكانته وأهميته في تاريخ العالم الإسلامي ورفدهم بالمهارات اللازمة لإنتاجها والعمل عليها.

من جانبها، قالت إسراء الهمل، مديرة مدرسة التذهيب والزخرفة، إن المدرسة تعدّ مشروعاً فنياً وثقافياً لتزيين المخطوطات والمصاحف، وستشكل منصة مهمة لخريجي الفنون والتصميم والهندسة المعمارية والتسويق بهدف صقل إبداعهم ومهاراتهم وتعريفهم باللغة النظرية للفنون الإسلامية التاريخية.

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وستقدم المدرسة ورش عمل مهارية، ودبلوماً سنوياً يهدف إلى إعادة إحياء فنون المخطوطات التقليدية، ويغطي خمسة أقسام هي التذهيب والزخرفة والخط العربي والمنمنمات وحرف صناعة الكتاب، وستستقبل خريجي البكالوريوس من جميع التخصصات.

الفنون الجميلة
الفجيرة
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