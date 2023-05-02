«المكتبة البشرية» تنشر قصص نجاح طلاب متميزين

الشارقة (الاتحاد)

استضافت «مكتبات الشارقة»، فرع كلباء، مؤخراً، فعالية طلابية بعنوان: «المكتبة البشرية» تحت شعار: «طموح، قصص ملهمة، وإنجازات تستحق أن تذكر»، سرد خلالها خمسة طلاب متميزين، قصصهم وتجاربهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وقدموا نصائحهم لزملائهم وأولياء الأمور الحاضرين.

وأوضح الطلاب المتحدثون في الجلسة أن هدفهم يتجاوز ذكر إنجازاتهم، إذ يرغبون بأن يشاركوا تجاربهم مع زملائهم وأصدقائهم، وأن يحفزوهم على السعي وراء أحلامهم وطموحاتهم، وأن يظهروا لهم أن العالم مليء بالفرص الهائلة التي تنتظر من يستغلها ويستفيد منها، مؤكدين أن القراءة والبحث والابتكار هي مفاتيح النجاح والتميز، وأن الطالب المتفوق ليس منعزلاً عن واقعه، بل مشارك في تغييره.

وفي نهاية الفعالية، تلقى الطلاب المشاركون في «المكتبة البشرية» تحية تقدير من طلاب المدارس وأولياء الأمور، الذين أبدوا إعجابهم بقصصهم وإنجازاتهم، وشاركوا معهم آراءهم ونقاشاتهم وتجاربهم المعرفية والحياتية حول تحديات التعليم وآفاق المستقبل. كما أثنوا على دور «مكتبات الشارقة» في دعم طموحاتهم وإثراء معارفهم وتشجيعهم على التفوق والإبداع، وأكدوا أن فكرة «المكتبة البشرية» تساهم في نشر قصص نجاحهم وإلهام غيرهم.