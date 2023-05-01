موزّعون عالميون: التسويق الإلكتروني يعزز مبيعات الكتب

أكد ثلاثة من كبار موزعي وباعة الكتب في المملكة المتحدة أهمية تعزيز حضور متاجر الكتب عبر الإنترنت وبناء مجتمع من محبي الكتب عبر تكثيف استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والانفتاح على أساليب حديثة لفهم احتياجات مجتمع القراء، وتوفير الكتب التي يبحثون عنها، وبناء علاقات راسخة معهم تعزز من فاعلية متاجر الكتب على الإنترنت.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي شهدها اليوم الأول من أعمال «مؤتمر الموزعين الدولي» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» على مدار يومين، وحملت عنوان «توسيع بصمتك الرقمية: كيف يعمل بائعو الكتب في المملكة المتحدة.. استخدام المنصات عبر الإنترنت لزيادة مبيعات الكتب»، وشارك فيها كل من مارك ثورنتون من Bookshop.org، وسارة دينيس من مكتبتي «Mostly Books» و«Borzoi Bookshop»، وجو كولدويل من «Red Lion Books».

وتحدث مارك ثورنتون، مدير الشراكة في متجر Bookshop.org عن دور المنصة في رعاية أكثر من 550 مكتبة مستقلة، وكشف أن المنصة تخصص ما نسبته 10% من مبيعاتها لبائعي الكتب المستقلين، وأنها ساعدتهم على كسب أكثر من 25 مليون دولار في الولايات المتحدة، وأكثر من 2.8 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

وأوضح أن 35% من عمليات الشراء عبر الإنترنت تأتي من عمليات بحث على Google، وما بين 25-35% من المبيعات تتم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية، فيما يأتي 49% من بين من يبحثون عن الكتب التي تعرضها المنصة من مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع العاملين فيها إلى التركيز على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المزيد من القراء.

عتبات بيوت القراء

وبدورها، أكدت سارة دينيس، مالكة مكتبتين مستقلتين لبيع الكتب، أهمية خلق تجربة فريدة لمحبي الكتب وبناء علاقات قوية مع جمهور القراء لتحقيق تفاعل أكبر، بحيث يتم يتجاوز الاكتفاء بتسويق الكتب إلى خلق علاقة متينة مع الباحثين عن الكتب عبر الإنترنت لمعرفة توجهاتهم.

وأوضحت أن المتاجر المستقلة التي تبيع الكتب عبر الإنترنت لديها رؤية تقوم على دراسة احتياجات القراء، وخاصة أن فترة جائحة كورونا ألهمت موزعي الكتب ودفعتهم إلى الاعتماد على المنصات الرقمية واستخدامها لتسويق كتبهم، ولفتت إلى أن التجربة نجحت ومكّنت الموزعين من الوصول بالكتب إلى عتبات بيوت القراء، ما أدى إلى تكوين جمهور من مشتري الكتب احتفظت بهم المتاجر بعد الجائحة من خلال تكثيف استخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتوفير طلباتهم ودراسة اتجاهاتهم.

وبدورها، ناقشت جو كولدويل، التي تدير Red Lion Books الحائزة على عدة جوائز، أهمية نوادي الكتب وتعزيز حب القراءة داخل المجتمع، واعتبرت أن تنظيم «هيئة الشارقة للكتاب» لـ«مؤتمر الموزعين الدولي» أتاح للموزعين دراسة مختلف الفرص التسويقية والاستفادة منها ولا سيما التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن الحاجة إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي لتسويق الكتب أصبحت ضرورة أمام الموزعين، لتمتين العلاقة مع القارئ، لأن التسويق التقليدي للكتب في الماضي لم يكن يركز على دراسة احتياجات القراء والمكتبات التي تبيع بالتجزئة، ما تسبب في نقص المعلومات لدى الموزعين، بينما تحل مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإشكالية وتزيد من فرص التواصل المباشر مع القراء وتوفير طلباتهم بشكل أفضل.

يشار إلى أن «مؤتمر الموزعين الدولي» يهدف إلى تعزيز صناعة الكتاب ودعمها في المنطقة من خلال الجمع بين كبار الموزعين والناشرين لتبادل خبراتهم ومعرفتهم، وينعقد من 1 مايو إلى 2 مايو في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنطلق دورته الـ14 في 3 مايو.