بدور القاسمي تدعو لتعزيز المبادرات المستدامة في صناعة الكتاب

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات» والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي للناشرين، أهمية مناقشة استدامة صناعة النشر وطرح مبادرات يمكنها أن تحدث تغييراً جذرياّ في آليات إنتاج ونشر وتوزيع الكتب، والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع للتغلب على التحديات التي لا يمكن لأي ناشر أو موزع كتب أو عامل في منظومة صناعة النشر أن يواجهها بمفرده، موضحة أن التعاون أصبح عاملاً رئيساً للارتقاء بهذه المنظومة والاستجابة الفاعلة للعوامل التي تعيق تطورها كالضغوطات البيئية ونقص الموارد والتضخم وارتفاع التكاليف.

إثراء الصناعة

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس الشيخة بدور القاسمي في حفل افتتاح الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي»، أول مؤتمر لموزعي الكتب في المنطقة، والذي يجمع هذا العام أكثر من 400 كاتب وناشر وموزع وخبير في صناعة توزيع الكتب من 69 دولة حول العالم، ويوفر لهم منصة لتقديم فرص جديدة وتسهيل معالجة القضايا الملحة وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل، حيث يلتزم المؤتمر الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» على مدار يومين بإثراء صناعة النشر والتوزيع ويهدف إلى إلهام المشاركين لمناقشة راهن الصناعة وتبادل المعارف والخبرات لتشكيل مستقبل صناعة نشر وتوزيع الكتب.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أهمية التعاون والابتكار في صناعة الكتاب، مسلطة الضوء على ضرورة مراعاة الاستدامة ومراقبة تأثيرات هذه الصناعة على البيئة، كما ناقشت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إحداث تغيير جذري في طريقة كتابة ونشر وقراءة الكتب.

وشددت على ضرورة مواكبة المستجدات واتخاذ خطوات استباقية وتقديم طرق فعّالة لتعزيز هذه الصناعة وعملياتها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية لدى الفرق العاملة في الصناعة، موجهة الدعوة لقادة الفكر في مختلف القطاعات للتعامل مع الصناعة من منظور مختلف لفتح آفاق جديدة أمامها، كما أكدت أهمية تجاوز التحديات القائمة بهدف التعلم والتطور والارتقاء، وأضافت: «هذه لحظة تاريخية في صناعتنا، وأنا واثقة بأن قدرتنا على الابتكار ستساعدنا على تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية من خلال التعاون المستمر».

صورة متكاملة

ومن جانبه، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «شكّلت الشارقة خلال خمسين عاماً من العمل لدعم صناعة الكتاب في المنطقة والعالم صورة متكاملة لأدق تفاصيل التحديات التي تواجه الأطراف المعنية في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، وبفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لم تقتصر هذه المعرفة على سوق النشر العربي، وإنما امتدت لتشمل سوق النشر العالمي، انطلاقاً من حضور الشارقة ومتابعتها لكل متغيرات الصناعات الإبداعية في العالم، ومشاركتها في فتح أسواق الكتاب على بعضها بعضاً، سواء سوق الكتاب الغربي على نظيره الآسيوي والإفريقي وفي المنطقة العربية والعكس».

وأضاف: «ندرك التحديات التي تعيق تطوّر أعمال موزعي الكتب، ومن هنا جاء تنظيم «مؤتمر الموزعين الدولي» ليمثل فرصة لتقديم الحلول والعمل على تنفيذها ودعمها وتحويل التجارب الناجحة في هذا القطاع إلى دروس عملية يحتذى بها، وبحث الفرص التي يمكن أن يوفرها التحوّل المتسارع في تكنولوجيا التسويق ومنافذ بيع الكتب، وسد الفجوات بين النشر والتوزيع عبر عقد اتفاقيات وشراكات مع موزعين في بلدان جديدة، والاستفادة من رؤى وخبرات المتخصصين العاملين في قطاع النشر وتصوراتهم لمستقبل القطاع والفرص الكامنة فيه». وتابع: «إن مؤتمر الموزعين وما تمثله الإمارة اليوم لصناعة الكتاب كان رسالة ورؤية كبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، فقد قادنا بتوجيهاته لتكون إمارة الشارقة مركزاً عالمياً لتوزيع الكتب وتطوير صناعته».

أسواق ناشئة

وجمع افتتاح المؤتمر ماركوس دولي، المدير التنفيذي السابق لـ«بنغوين راندوم هاوس» وبورتر أندرسن، رئيس تحرير «ببلشينغ بيرسبيكتيف» في جلسة نقاشية بعنوان «حالة النشر والبيع في الأسواق العالمية والوعد الذي تتيحه الأسواق الناشئة».

إلى ذلك، قال دولي:«من تأملاتي طوال 30 عاماً من العمل في نشر وتوزيع الكتب أدركت أن المستقبل يحمل العديد من الفرص لقطاع توزيع الكتب، لأن عالم النشر والتوزيع يتغير دائماً، ومعظم العاملين في هذا القطاع يمكنهم تحويل التحديات التي يواجهونها إلى فرص مستقبلية، ونحن نشهد زيادة في جمهور القراء بنسبة 4% سنوياً، وأمام موزعي الكتب قطاعات واسعة من المجتمعات في العالم لا تصل إليها الكتب يمكنهم الوصول إليها».

وأضاف: «عندما ننظر إلى المؤشرات والإحصاءات التي نتجت عن ظهور الرقمنة في عالم النشر والتوزيع، نجد أن الناشرين تعاملوا مع التحول الرقمي بجاهزية تعكس استعدادهم لاستشراف المستقبل والاعتماد على الحلول التي تسهم في نمو أرباح الموزعين، بالتوازي مع ارتفاع نسبة القراء الذين يقومون بشراء الكتب الورقية والرقمية أكثر من السابق، ولا يزال توزيع الكتب يعتمد على النشر التقليدي ولدينا 20% فقط من الكتب يتم توزيعها بالصيغة الرقمية، بينما 80% من حجم توزيع الكتب لا يزال للكتب الورقية».

الكتب الورقية باقية

قال ماركوس دولي، المدير التنفيذي السابق لـ«بنغوين راندوم هاوس» في جلسة نقاشية أقيمت أمس خلال افتتاح الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي»: «سيظل الإنسان يحب القصص ويتوق إلى القراءة، وخلال جائحة كورونا ظن البعض أن انتشار الكتب الرقمية سيؤدي إلى اختفاء الكتب الورقية، لكن ذلك لم يحدث ولا تزال الكتب الورقية المفضلة لدى غالبية القراء، لكننا نحتاج كموزعين إلى استكشاف فرص تخدم قطاع توزيع وبيع الكتب بالتجزئة، ونحتاج إلى التفكير على مستوى الكاتب والناشر والموزع لنفهم القارئ ونعمل على مبادرات تراعي احتياج المجتمعات والقراء فيها، لتكتمل رؤى مختلف أطراف صناعة وتوزيع الكتب، إضافة إلى الاستفادة من الترجمة وما توفره من فرص للموزعين».



