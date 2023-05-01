مجلس «الناشرين الإماراتيين» يوزع الحقائب الإدارية

عقد مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعه الأول في الدورة الانتخابية الجديدة 2023 - 2025 برئاسة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وحضور جميع الأعضاء المنتَخَبين، وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، وعقد الأعضاء الجدد اجتماعهم الأول بعد تسلُّمهم لمهامهم.وتولّى عبدالله الكعبي، من دار الرمسة للنشر، رئاسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، بينما أوكل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أميرة بوكدرة من منشورات غاف لتجارة الكتب، وأُسندت أمانة الصندوق إلى محمد بن دخين من دار التخيل للإعلام، بوصفه عضواً في مجلس الإدارة، وأمانة السر إلى عبدالله الشرهان من دار أجيال للنشر، بوصفه عضواً في مجلس الإدارة، وعُيِّنت فاطمة الخطيب من دار سدرة لخدمات النشر عضواً في مجلس الإدارة. ورحب راشد الكوس بالأعضاء الجدد، متمنّياً لهم التوفيق في تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات بما يجعل من هذا القطاع محرّكاً مؤثراً ومتكاملاً مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات والعالم العربي، وعلى نطاق إقليمي أوسع، معرباً عن شكره وتقديره للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة جمعية الناشرين الإماراتيين، لدورها الفاعل في نهضة النشر محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المثمرة في تعزيز مكانة قطاع النشر الإماراتي عربياً ودولياً. كما جدّد الكوس تقدير الجمعية وامتنانها لوزارة تنمية المجتمع على تعاونها الدائم، وعلى مشاركتها في الاجتماع العمومي العادي الثامن للجمعية الذي عُقد أخيراً وشهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد. ومن جهته، أعرب عبدالله الكعبي، عن الاعتزاز بتعيينه رئيساً للجمعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التواصل والتفاعل والعمل الحثيث لتحقيق طموحات الجمعية وأهدافها. وقال: لقد وضعت جمعية الناشرين الإماراتيين أولويات من شأنها، بالتعاون مع جميع المعنيين، تحقيق نقلة نوعية على مستوى قطاع النشر في الإمارات وتمكينه من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدولة وأتطلّع إلى مواصلة العمل مع زملائي في مجلس الإدارة لمواصلة مسيرة الجمعية الهادفة إلى النهوض بصناعة النشر في دولة الإمارات، مستندين في كل خطواتنا على الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكّد دوماً على صناعة النشر ورعاية الناشرين الإماراتيين كأولوية وطنية. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، أهمية رعاية صناعة النشر في دولة الإمارات، مجددين التزام الجمعية بهذه المهمة، وبتعزيز التعاون بين الناشرين الإماراتيين بما يتوافق مع مصالحهم المشتركة، ورفد القطاع بمجموعة متكاملة من الخدمات، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز نشر إقليميٍ وعالمي.