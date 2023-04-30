ناتفار بهافسار: الألوان قوة الشمس الشاسعة في اللوحة

نوف الموسى (دبي)

كيف تبني الملاحظة من نفسها علاقة أزلية بين المُتلقي واللون؟ سؤالٌ طرحه الفنان الهندي الأميركي ناتفار بهافسار Natvar Bhavsar «مواليد 1934»، يعيش ويعمل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، في مُستهَل حواره مع «الاتحاد»، في إشارة إلى التعابير اللونية التجريدية في أعماله الفنية، التي شاركت في «آرت دبي» لعام 2023، واستكمل سؤاله باستفاضة حول المعنى من حالة الانفتاح التي يود أن يستشعرها المُشاهد، والعائدة إلى حجم لوحاته الفنية التي لا تعني مقدار الحيز في فراغ العرض، وإنما هي فضاء شاسع قادر على أن يستوعب محيط الوعي الإنساني، ويدرك مكامن قوته وضعفه، حيث إن التوسع والانفتاح اللوني في اللوحة، بحسب تعبير بهافسار، أشبه بقوة الشمس الشاسعة التي تهدي نفسها للعالم أجمع، دونما تمييز، وهذه القوة تحديداً قادرة أن تأخذك إلى بواطنها وجوهرها غير المرئي، وتشعر من خلالها بالدفء والاكتمال.

التشارك البديع

يتابع بهافسار قائلاً: «هنا أعود لسؤالي عن الملاحظة وأهميتها في دورة حياة اللوحة والفنان والمتلقي، فالملاحظة على بساطة ما توحيه كونها نظرياً تُفسر بالمشاهدة العابرة للمتلقي أمام لوحة، ولكنها فعلياً تمثل طبقة لونية أولية يتصورها المتلقي أثناء تأمله للوحة الفنية، ومنها تتولد طبقات لونية متتالية من التشارك البديع بين ما أنتجته الملاحظة، وما تقدمه اللوحة، وجميعها تتحرك وفق ذكاء جمالي كوني يدفعك بشكل مدهش وغامض بتجاه اللون، فأنت لا تعرف تماماً لماذا تحركت تجاه لوحة لونية معينة، أيّ قبل تفسيرنا للعمل، فإننا نفترض حضور علاقة مسبقة، تكاد تكون موجودة قبل فعل الملاحظة نفسها، والفن يستمد من هذا الذكاء استمراريته وتفرده».

تجربة اكتشاف

يصف الفنان ناتفار بهافسار، كيف أنه في عمق اشتغال الفنان بالتحولات اللونية في اللوحة، فإنه ينصهر ويتلاشى فيها، مبيناً أنه عندما يحب الإنسان شيئاً ما، فهو يفقد نفسه فيه، لذلك عندما يُسأل عن رأيه حول أعماله الفنية وتجربته الخاصة، يوضح أن الأمر أشبه بالسير في الطبيعية والبرية، فما يفعله هو استلهام مباشر وحيّ من التفاعلات الطبيعية بألوانها ولغاتها الجمالية المتعددة، وأضاف قائلاً: «علينا أن ندرك مسألة مهمة وهي أنه حيثما يكون هناك لون في الطبيعة، فهناك حركة أيضاً، وكلما رسم الفنان طبقة لونية على اللوحة، فإنه يستزيد بإضافة طبقة لونية ثانية وثالثة ورابعة، لأنه مع كل طبقة لونية تفتح له أبواب جديدة، فالمسألة ليست تقنية شكلية كما يتصورها البعض، أيّ أن الطبقات اللونية ليست وسيلة أو غاية فنية، بقدر ما هي تجربة اكتشاف ذاتية».

جسر تواصل

يرى الفنان ناتفار بهافسار، أنه علينا أن لا ننسى أننا كبشر نعتبر أنفسنا جسراً وأداة للتواصل، تلهمنا دلائل الطبيعة في الحياة والحب والفن، ويتركز بحثنا الواعي باتباع الأدلة ورسم المسار للاتصال بالمصدر الإبداعي الرئيسي في الكون، من خلال الإحساس النقي، فما يجعل الآخر، ينجذب لحالة فنية معينة، هو بالتأكيد حدسه عبر التفاعل البصري مع المحيط، ومنه تتجلى قيمة الفنون البصرية، بأنها لغة تحاكي كل ما هو غير قابل لتفسير عبر المفردات والأفكار، ومنه يؤكد بهافسار، أن التقنية التي يستخدمها لإنجاز لوحاته بسيطة جداً، وليست معقدة، موضحاً أن الفنان عليه أن لا يفكر بالتقنية كثيراً، لأنها في اعتقاده غير مهمة، فبمجرد أن يضع الفنان أقدامه في الخطوة الأولى، يرى نفسه يستقبل تتابع للخطوات القادمة مع الممارسة، مثلما يتعلم الطفل المشي تدريجياً بعد أن كان يَحْبو، ويبقى الأمر الملح في التجربة، هو إصابة حالة الحب التي بالإمكان إحداثها في الإبداع الفني، مثلما هي قصائد الشاعر روبندرونات طاغور، تجد فيها اكتمالاً في المشهدية الإبداعية للقصيدة لأنها مسكونة بالحب.