الإثنين 1 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الروائي محمد أبوزيد: الكتابة محاولة للنجاة بأفكاري وأحلامي

محمد أبوزيد (من المصدر)
1 مايو 2023 02:03

أحمد عاطف (القاهرة)
الكتابة بالنسبة له محاولة للنجاة، يكتب لينجو، بذاته وبأفكاره، وبأحلامه، لأن الكاتب والشاعر والروائي المصري محمد أبوزيد يرى أنه لا بديل آخر أمامه سوى أن يفعل ذلك، وهي الطريقة الوحيدة التي يملكها ليقول «لا» وتدل على أنه يستطيع ويريد، فالكتابة له هي الإجابة عن سؤال الحياة.
في حوراه مع «الاتحاد»، أعرب أبوزيد عن اعتقاده بأن القيمة الحقيقية للجوائز أنها تشعِر الكاتب أن عمله مقدّر فنياً، وتسلط الضوء على العمل لينال نصيبه من القراءة، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة لا تقرأ إلا الأعمال المرشحة أو التي حصدت جوائز، لكن لا يجب أن تكون الجوائز مقياساً للحكم على جودة أي عمل، فكم من أعمال جيدة لم تحصل على أي جوائز، وظلت أيقونات فنية في ذاكرة الأدب.
وعن عنوان روايته الصادرة مؤخراً «ملحمة رأس الكلب»، كشف أبوزيد أن الاسم مرتبط بتفاصيلها، لذا يترك للقارئ استكشاف السبب، خاصة أنه يحتمل التأويل بأكثر من معنى، مشيراً إلى أنه كتب الرواية خلال عامين قضاهما في تأمل ومحاولة تفسير التغيرات التي تشهدها المجتمعات الشرقية على كافة المستويات، ومدى البون الشاسع الذي أصبح موجوداً بين الأجيال.
محاولة تشريح
لفت الروائي المصري إلى أن روايته الأخيرة محاولة لتشريح طريقة تفكير الأجيال الجديدة وعزلتها وعلاقتها بالتكنولوجيا ومن حولها، ومحاولتها الهرب من الواقع الراهن، معتبراً مشروعه الكتابي، استكشافاً لنفسه والتحاور معها وانعكاساً لكتابته لذاته التي تعني أيضاً أصدقاءه ودائرته القريبة والأماكن التي يحبها والكتب التي يقرأها والأفلام التي يشاهدها والأفكار التي تشغله، وأنه يكتب كأنه يمارس لعبة يحبها، لذا يشرك من يحب في اللعبة التي يسعى أن تكون مبتكرة وممتعة، له، قبل أن تكون كذلك لمن يقرأ.
 منتج أبوزيد في الكتابة يشمل ديوان «جحيم»، «ثقب في الهواء بطول قامتي»، «قوم جلوس حولهم ماء»، «مديح الغابة»، «طاعون يضع ساقاً فوق الأخرى وينظر للسماء»، «مقدمة في الغياب»، و«عنكبوت في القلب»، «ممر طويل يصلح لثلاث جنازات متجاورة»، «الأرنب خارج القبعة»، «قصيدة الخراب»، «أمطار مرت من هنا» وغيرها.
 وأعرب لـ«الاتحاد» عن اعتقاده أن كل عمل امتداد للذي سبقه، كأنه لبنة جديدة تضاف إلى حائط يتكون بكتاب تلو آخر، أو هذا ما يسعى إليه، من خلال روابط مختلفة سواء شخصيات محددة تنتقل من عمل إلى آخر، أو لعبة فنية تتطور وتقدم حلولها كتاباً تلو الآخر. 
الواقع والخيال
يشير الروائي المصري إلى أنه لم يفكر حين بدأ كتابة ديوانه الأول «ثقب في الهواء بطول قامتي» أنه بعد 20 عاماً سيصدر كتابه الخامس عشر وسيكون رواية «عنكبوت في القلب»، لكنه يعتقد أن وعيه بتفاصيل الكتب التالية بدأ يتبلور من الكتاب الثاني «مديح الغابة»، ويتلاحظ هذا في لعبة تقسيم الكتاب التي صاحبته من وقتها وحتى الآن.
ويرى أبوزيد أن الكتابة تستعين بالخيال لعلاج الواقع، لصنع واقع أكثر احتمالاً وقابلية للعيش، كما أنها إعادة فك وتركيب لمفردات الحياة المأساوية، وتقديمها بصورة أكثر قابلية للعيش، تضيء ما تبقى من الإنسانية داخلنا، وترد الكاتب طفلاً صغيراً يلهو بالخامات الأولية ويحلم بكون أكثر اتساعاً وعدلاً وجمالاً، يشكله كيفما شاء دون اهتمام بقواعد الواقع الروتينية. 
ويضيف: الكتابة هي الجناحان اللذان يحملان الواقع القعيد إلى السماء ليحلق بعيداً، وفي كل هذا يشغلني كيف أحول الواقع إلى خيال، وكيف أحوال الخيال إلى الواقع.. وكيف يصبحان توأمين سياميين، كل منهما يتكئ على الآخر ليتمكن من السير.
ولفت الروائي المصري إلى أنه رغم أن كثيرين يرون أن هناك روابط بين عالمي «الصحافة» و«الكتابة»، إلا أنه يعتقد أنهما منفصلان، معتبراً أن الصحافة مهنة متعبة مرتبطة بالواقع، لكنها يجب أن تمارس بحب وخيال، أما الكتابة الإبداعية فتأتي من منطقة أخرى لأنها مرتبطة بالخيال، لذلك حرص طوال حياته أن يفصل بين ما يكتبه هنا وما يكتبه هناك، وإن كان هذا لا يمنع أن يحدث تلاقٍ بينهما في بعض الأحيان، كاشفاً عن أنه يعمل الآن على ديوان جديد ويتمنى أن ينتهي منه قبل نهاية العام.

أخبار ذات صلة
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
سلطة دبي البحرية تصدر تعليمات بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
الرياضي
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
اليوم 13:30
سلطة دبي البحرية تصدر التعليمات رقم (1) بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
الاقتصادي
سلطة دبي البحرية تصدر تعليمات بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
اليوم 13:27
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
الرياضي
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
اليوم 13:27
أرشيفية
الاقتصادي
انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©