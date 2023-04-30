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ثقافة

إبراهيم اليوسف.. أعمال كاملة تضيء على تجربته الشعرية

غلاف الأعمال الكاملة (من المصدر)
1 مايو 2023 02:03

محمد عبدالسميع (الشارقة)
يتوافر الشاعر السوري إبراهيم اليوسف المقيم في ألمانيا، على تجربة إبداعيّة ناضجة، ضمّتها أعماله الكاملة التي صدرت حديثاً عن دار أروقة للنشر والتوزيع في القاهرة، وهي تجربة امتدت منذ أواخر السبعينيات، وحظيت بقراءات نقديّة عديدة في ثيمها وأفكارها وفي شكلها اللغوي والفني ومضمونها، الذي يعرض تجربة حياة أفرزت دواوين الشاعر ومجموعاته، ومنها «للعشق للقبرات والمسافة» 1986، ومجموعته الأحدث «أطلس العزلة: ديوان العائلة والبيت» الصادرة عن دار الدليل في برلين بألمانيا.
تجربة الشاعر اليوسف المولود عام 1960، التي تصل إلى أربعين سنةً، حملت مواضيعها نقد ما حول الشاعر وتأكيد الموقف الشعري منه، ضمن أشكال القصيدة التي تراوحت بين قصيدة النثر والتفعيلة، مهتمّاً بطول القصيدة حينًا وومضتها أو قصرها حيناً آخر، ضمن رؤية ودلالات ومواءمة بين الشكل والمضمون لخلق نصوص شدّت النقّاد في عناوينها الإنسانيّة والذاتيّة المتنوّعة بين الموقف السياسي والإنساني والذاتي، وحتى الموقف من الأزمة الكونيّة الأخيرة «كورونا». وتشتمل الأعمال الكاملة للشاعر اليوسف على عشر مجموعات شعريّة نثرية وبعض قصائد التفعيلة، أمّا المعالجة الفنيّة فقد برزت فيها ذائقة الشاعر المشهديّة من حيث اقتناصه مواقف ولحظات وتفاصيل لافتة متنوّعة من الحياة. 
توليفة شعرية
في مجموعاته، كان الشاعر اليوسف يتغنّى بمفردات يريدها هو، من مثل: الغربة والقطار والخوذة ومرابع الندى والعصافير، في توليفة رائعة يدخل فيها الذاتي بالعاطفي بالقلق من مصير ما.
وكنموذج على انفعال الشاعر اليوسف أمام أزمة كورونا العالميّة، وارتداده الإنساني إلى العزلة وخوفه منها، استطاع أن يصوّر المشهد عبر نصّ «المخيّلة» الذي يبرع خلاله في تصوير كتبه وأسرته ومشهد الشاشات والكمبيوترات والهواتف وأثير المدينة وفرائس الفيروس ومودعو المستشفيات في معاينة دقيقة للفايروس وشفافية الكمامات.
وفي مسيرته، تتبع النقّاد والدارسون تجربته عبر مجموعات دلّت على مراحل الشّاعر ولقطاته الجميلة ومواقفه الفكريّة، كما في قصيدته التي يثق فيها برأسه اليابسة ومقدرتها على تهريب آلاف الكتب في جوفها، دون خوف من مقصّ الرقيب، كما يذهب في نصوص أخرى إلى رفضه كصاحب موقف لكثير مما هو غير إنساني، وفي هذا كانت له رؤيته في ترتيب الأفكار وانتقاء ما يؤكّد حرارة التلقي.

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