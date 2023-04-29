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«مؤتمر الموزعين الدولي» ينطلق غداً بمشاريع ملهمة لتطوير القطاع

من الدورة السابقة للمؤتمر (أرشيفية)
30 ابريل 2023 01:42

الشارقة (الاتحاد)
ينطلق غداً (الاثنين) «مؤتمر الموزعين الدولي» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في «مركز إكسبو الشارقة» خلال يومي 1 و2 مايو، بمشاركة أكثر من 400 من موزعي وباعة الكتب وخبراء تسويق الصناعات الإبداعية الذين استقطبهم المؤتمر في دورته الثانية من 69 دولة حول العالم، ويمثلون كبرى شركات ومؤسسات التوزيع.
ويأتي انطلاق المؤتمر بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، ويناقش المشاركون فيه فرص الوصول بأنشطة توزيع الكتب والمحتوى الإبداعي إلى أكبر قطاع من الجمهور، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتحفيز العاملين في الصناعات الإبداعية على تنويع آليات التوزيع ودراسة التجارب الملهمة والمبتكرة التي تكفل تحقيق دفعة جديدة لهذا القطاع، من خلال بحث الخصوصيات البيئية والثقافية والتكنولوجية التي لها تأثيرها على قطاع التوزيع ومبادراته المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الموزعين لعقد الصفقات وتبادل التنسيق وإبرام عقود البيع المباشر من الناشر إلى موزعي الكتب.

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تكتسب الدورة الجديدة للمؤتمر قيمة إضافية بعد تضمين برنامجه ورش عمل وجلسات رئيسية وحوارات مفتوحة تجمع الخبراء في هذا المجال، تفتح الباب أمام الموزعين والناشرين لاستكشاف المزيد من الفرص والآليات التي تمكّنهم من الوصول بالكتاب والمحتوى الإبداعي إلى أسواق جديدة، ومناقشة أحدث طرق التوزيع من خلال التواصل المباشر بين المشاركين في المؤتمر.
مشاريع ملهمة
يستعرض المؤتمر 15 مشروعاً للارتقاء بصناعة الكتاب، من خلال المنصة التي خصصها للمرة الأولى ليقدم من خلالها كبار الناشرين والعاملين في توزيع الكتب تجاربهم، ومنهم «بنغوين راندوم هاوس»، و«وندر هاوس»، و«أوستن ماكولي»، و«بونير/إيجلو»، و«كوجن بيج»، و«بان ماكميلان»، و«دفرنس إينجن»، و«إم إم أس»، و«ابن سينا»، و«بوكلاند بريس»، و«لايتنينج سورس»، و«هلا للنشر»، و«إيستيفان»، و«الشامل»، و«دار آمنة».
ومن خلال 18 ورشة عمل تجمع خبراء من قطاع صناعة النشر وموزعين وناشرين، يستهدف «مؤتمر الموزعين الدولي» توفير المزيد من الفرص وتقييم واقع توزيع الكتب والمحتوى الإبداعي وطرق استكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة، وتنمية مهارات المشاركين وتطويرها وربطهم بخبراء الصناعة للاستفادة من تجاربهم لتعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع التوزيع.

هيئة الشارقة للكتاب
مركز إكسبو الشارقة
الشارقة
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