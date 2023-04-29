أبوظبي (الاتحاد)

بعد مرور 14 عاماً على نشر روايته الأولى، صدرت حديثاً للكاتب العراقي لؤي عبد الإله روايته الثانية «جاذبية الصفر» عن «دار دلمون الجديدة» السورية. ترصد الرواية حياة عراقيين مقيمين في لندن خلال الفترة التي أعقبت غزو العراق للكويت في العام 1990، والتحولات التي تطرأ عليهم وعلى علاقات بعضهم. غير أن لندن لن تكون سوى مرآة نرى فيها بغداد التي ولد هؤلاء فيها وعاشوا طفولتهم ومراهقتهم وقسطاً من شبابهم خلال فترات مختلفة، تمتد من سقوط بغداد على يد الجيش البريطاني عام 1917 وحتى أواخر الثمانينيات.

وكتب الناقد العراقي ياسين النصير في قراءته الأولية لها: «جاذبية الصفر.. شاحنة وحقيبة ورسائل، هذه هي أمكنة الرواية الثلاثة وهي أزمنتها أيضاً: ثلاثة أرحام ولودة تشترك في نسج هذه الرواية: رحم الشاحنة المتحرك بين المدن، علامة لسفر دائم في الطرق، ورحم الحقيبة المهترئة التي استلمها الراوي بدلاً من حقيبته، دلالة على تشابه مؤونة أغطية الجسد، ورحم الرسائل المودعة في مظروفاتها في جوف الحقيبة، دلالة على زمن متخثر في كهوف الذاكرة». ويضيف: «نحن في عالم مركب - تقول الرواية، لا يكون السرد فيه بطريقة واحدة، تتعاقب الضمائر كما لو أن ذاكرة الشخصيات ذاكرة كونية. هذه الرواية الاستثنائية واحدة من الكتب التي تقول شيئاً عن رحلة لا تتوقف في عالم مجهول، حين انتزعت الشخصيات من أرضها وذاكرتها، ولم يبق إلا أن تركب شاحنة تسير، وحقيبة مهترئة تُفتح متى ما أريد لها، وذاكرة تستوطنها رسائل تبتدئ الرواية بها وتنتهي، ويبقى القارئ أحد شخصيات الرواية عندما يجد نفسه متضمناً في الشاحنة والحقيبة والرسائل».

من جانبها، علقت الناشرة عفراء هدبة مديرة «دار دلمون الجديدة» على ظهر غلاف الرواية، قائلة: «تشبه «جاذبية الصفر» أغنية البجع الأخيرة، وهي تودّع القرن العشرين، الذي عاش أبطاله فيه، مستثمرةً الدعابة والأسطورة والتاريخ للاقتراب من مسراته وكوارثه، مستكشفةً ما يربطه بالعصور السابقة واللاحقة، لكأننا عبر صفحاتها أمام عودة أبدية مفتوحة على مصراعيها».

إصدارات الكاتب

نشر الكاتب لؤي عبد الإله أربع مجموعات قصصية ما بين عامي 1992- 2015، هي «العبور إلى الضفة الأخرى، عام 1992، و«أحلام الفيديو»عام 1996. وكلتاهما صدرتا عن «دار الجندي» السورية، ثم صدرت له مجموعة «رمية زهر» عن «دار المدى»، عام 1999. وجاءت مجموعته الأخيرة «لعبة الأقنعة» لتصدر عن «دار دلمون الجديدة» في دمشق عام 2015. وقبل إطلاق رواية «جاذبية الصفر» بعامين تقريباً، صدر للكاتب عن دار دلمون الجديدة كتاب «حين تغيرنا عتبات الطريق»، وهو يضم مقالات نشرت ما بين عامي 1990 و2020، في عدد من أبرز الصحف والمجلات الثقافية العربية.