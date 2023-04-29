الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«جاذبية الصفر».. أغنية البجع الأخيرة

«جاذبية الصفر».. أغنية البجع الأخيرة
30 ابريل 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)
بعد مرور 14 عاماً على نشر روايته الأولى، صدرت حديثاً للكاتب العراقي لؤي عبد الإله روايته الثانية «جاذبية الصفر» عن «دار دلمون الجديدة» السورية. ترصد الرواية حياة عراقيين مقيمين في لندن خلال الفترة التي أعقبت غزو العراق للكويت في العام 1990، والتحولات التي تطرأ عليهم وعلى علاقات بعضهم. غير أن لندن لن تكون سوى مرآة نرى فيها بغداد التي ولد هؤلاء فيها وعاشوا طفولتهم ومراهقتهم وقسطاً من شبابهم خلال فترات مختلفة، تمتد من سقوط بغداد على يد الجيش البريطاني عام 1917 وحتى أواخر الثمانينيات.

أخبار ذات صلة
للمرة الأولى.. مراسم تتويج ملك بريطانيا في ألبوم
«الفرسان» يملك فرصة حجز «البطاقة الثالثة» في سلة «غرب آسيا»

وكتب الناقد العراقي ياسين النصير في قراءته الأولية لها: «جاذبية الصفر.. شاحنة وحقيبة ورسائل، هذه هي أمكنة الرواية الثلاثة وهي أزمنتها أيضاً: ثلاثة أرحام ولودة تشترك في نسج هذه الرواية: رحم الشاحنة المتحرك بين المدن، علامة لسفر دائم في الطرق، ورحم الحقيبة المهترئة التي استلمها الراوي بدلاً من حقيبته، دلالة على تشابه مؤونة أغطية الجسد، ورحم الرسائل المودعة في مظروفاتها في جوف الحقيبة، دلالة على زمن متخثر في كهوف الذاكرة». ويضيف: «نحن في عالم مركب - تقول الرواية، لا يكون السرد فيه بطريقة واحدة، تتعاقب الضمائر كما لو أن ذاكرة الشخصيات ذاكرة كونية. هذه الرواية الاستثنائية واحدة من الكتب التي تقول شيئاً عن رحلة لا تتوقف في عالم مجهول، حين انتزعت الشخصيات من أرضها وذاكرتها، ولم يبق إلا أن تركب شاحنة تسير، وحقيبة مهترئة تُفتح متى ما أريد لها، وذاكرة تستوطنها رسائل تبتدئ الرواية بها وتنتهي، ويبقى القارئ أحد شخصيات الرواية عندما يجد نفسه متضمناً في الشاحنة والحقيبة والرسائل». 
من جانبها، علقت الناشرة عفراء هدبة مديرة «دار دلمون الجديدة» على ظهر غلاف الرواية، قائلة: «تشبه «جاذبية الصفر» أغنية البجع الأخيرة، وهي تودّع القرن العشرين، الذي عاش أبطاله فيه، مستثمرةً الدعابة والأسطورة والتاريخ للاقتراب من مسراته وكوارثه، مستكشفةً ما يربطه بالعصور السابقة واللاحقة، لكأننا عبر صفحاتها أمام عودة أبدية مفتوحة على مصراعيها».
إصدارات الكاتب
نشر الكاتب لؤي عبد الإله أربع مجموعات قصصية ما بين عامي 1992- 2015، هي «العبور إلى الضفة الأخرى، عام 1992، و«أحلام الفيديو»عام 1996. وكلتاهما صدرتا عن «دار الجندي» السورية، ثم صدرت له مجموعة «رمية زهر» عن «دار المدى»، عام 1999. وجاءت مجموعته الأخيرة «لعبة الأقنعة» لتصدر عن «دار دلمون الجديدة» في دمشق عام 2015. وقبل إطلاق رواية «جاذبية الصفر» بعامين تقريباً، صدر للكاتب عن دار دلمون الجديدة كتاب «حين تغيرنا عتبات الطريق»، وهو يضم مقالات نشرت ما بين عامي 1990 و2020، في عدد من أبرز الصحف والمجلات الثقافية العربية.

 

لندن
الكويت
العراق
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©