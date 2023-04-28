السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«وحيدان في المنزل» على مسرح «الشارقة القرائي»

«وحيدان في المنزل» على مسرح «الشارقة القرائي»
29 ابريل 2023 02:02

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فريق الوثبة يزور تركمانستان
الشارقة يدخل التاريخ بـ «الثنائية المتتالية» للمرة الثالثة

يعرض مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 مسرحية الأطفال «وحيدان في المنزل»، على مدار 3 أيام من 12 وحتى 14 مايو المقبل، والمسرحية من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع شركة «نجوم» من الإمارات وشركة «بانثر» من الكويت، يعكس هذا العرض رؤية الهيئة في بناء جيل واعٍ ومخاطبته بأعمال فنية ترتقي بذائقته وتعزز معارفه.
ويشارك في العمل كل من الفنانين الإماراتيين وديمة أحمد، ومحمد جمعة، وعبدالله نبيل، وسعود الزرعوني، والفنانين الكويتيين هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وأحمد بن حسين، وملك أبو زيد، وجنى الفيلكاوي.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
الرياضي
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
اليوم 13:35
فريق الوثبة يزور تركمانستان
الرياضي
فريق الوثبة يزور تركمانستان
اليوم 13:34
الشارقة يدخل التاريخ بـ «الثنائية المتتالية» للمرة الثالثة
الرياضي
الشارقة يدخل التاريخ بـ «الثنائية المتتالية» للمرة الثالثة
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©