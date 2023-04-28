«وحيدان في المنزل» على مسرح «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

يعرض مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 مسرحية الأطفال «وحيدان في المنزل»، على مدار 3 أيام من 12 وحتى 14 مايو المقبل، والمسرحية من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع شركة «نجوم» من الإمارات وشركة «بانثر» من الكويت، يعكس هذا العرض رؤية الهيئة في بناء جيل واعٍ ومخاطبته بأعمال فنية ترتقي بذائقته وتعزز معارفه.

ويشارك في العمل كل من الفنانين الإماراتيين وديمة أحمد، ومحمد جمعة، وعبدالله نبيل، وسعود الزرعوني، والفنانين الكويتيين هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وأحمد بن حسين، وملك أبو زيد، وجنى الفيلكاوي.