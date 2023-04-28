اختتام فعاليات «الشارقة للإبداع العربي»

عمّان (وام)

اختتمت جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) فعاليات دورتها السادسة والعشرين التي أقيمت في المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمّان واستمرت على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. حضر حفل الختام عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام للجائزة، وفيصل السرحان مدير بيت شعر المفرق، وعدد كبير من المثقفين والأدباء والأكاديميين الأردنيين والعرب.وشهد اليوم الختامي سلسلة قراءات شعرية وقصصية للفائزين في حقلي الشعر والقصة القصيرة، وتجولت النصوص بين عوالم إبداعية تفردت بلغة عميقة ومشهديات ذات صور فنية عالية الوصف تناولت الجانب الوطني والإنساني لتكشف عن رؤى واسعة وتأملات يحملها مبدعون جدد في الساحة الثقافية العربية، إلى جانب قراءات شعرية متنوعة. وأكّد عدد من الفائزين أن الشارقة منارة ثقافية تضيء بنورها ربوع الوطن العربي من خلال الرعاية المتواصلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للثقافة والمثقفين ولاسيما الشباب منهم، مشيرين إلى أن جائزة الشارقة للإبداع العربي انطلاقة حقيقية للمبدعين العرب. جرى خلال الحفل الإعلان عن فتح باب المشاركة في الدورة القادمة من الجائزة بدورتها السابعة والعشرين.

