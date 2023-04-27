«أبوظبي للغة العربية» يُشارك في «تونس الدولي للكتاب 37»

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ 37 من معرض تونس الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 7 مايو المقبل.

ويسعى المركز التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال مشاركته إلى الترويج لإصداراته المختلفة والوصول لأكبر شريحة ممكنة من القرّاء، عبر إتاحة كتب وإصدارات المركز للبيع أمام زوّار المعرض. كما يقدّم المركز في جناحه ما يزيد عن 800 عنوان من أهمّ الإصدارات الحديثة والمعاصرة في الأدب، العلوم، والعلوم الإنسانية، إلى جانب أدب الأطفال وبعض الأعمال الكلاسيكية من خلال «مشروع كلمة للترجمة»، بالإضافة إلى الكتب الأدبية والتاريخية وكتب الرحلات والأعمال الثقافية الخاصة بمشروع «إصدارات».

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تُعزّز مشاركتنا سعينا نحو فتح قنوات تواصل وتفاعل جديدة تحقّق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية لترسيخ مجالات الإبداع الفكري، وبحث فُرص التعاون وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات المعنية بصناعة الكتاب على المستوى الإقليمي»، مضيفاً: «نحرص على المشاركة في المعارض المختصة إلى جانب دور نشر محلية وإقليمية ودولية، لما تمثله من منصة مثالية للترويج لإصداراتنا المتخصّصة وبرامجنا ومبادراتنا على مدار العام».

ويُعدّ معرض تونس الدولي للكتاب ظاهرة ثقافية سنوية تنظّمها وزارة الشؤون الثقافية التونسية وتنعقد في «قصر المعارض» في العاصمة التونسية، بعد أن احتضنها «قصر المؤتمرات» منذ عام 1981، ويشتمل برنامج المعرض على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة 300 دار نشر، قُدم ما يقرب من 500 ألف عنوان منشور، فيما يحل العراق ضيف الشرف لدورة هذا العام من المعرض.