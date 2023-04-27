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إطلاق مسابقة للأبحاث اللغوية والإنسانية

المسابقة الطلابية
28 ابريل 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن إطلاق المسابقة الطلابية للأبحاث اللغوية والإنسانية، التي ينظمها مركز التميز في اللغة العربية بالجامعة بهدف تنمية روح البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، وتشجيع الطلبة على البحث العلمي من خلال فرق بحثية متكاملة، وزيادة وعي الطلاب والباحثين بأهمية البحث العلمي ودوره في إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية، إلى جانب توجيه طاقة الطلاب للعمل المثمر والبناء لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بينهم في التخصصات المختلفة، ودعم اللغات، وخصوصاً اللغة العربية من خلال أفكار بحثية معاصرة، بالإضافة إلى تطوير مسار جديد، يدعم المعالجة الآلية للغة العربية توافقاً مع علوم الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، قالت نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة، إن البحث العلمي يعدُّ أحد العوامل المهمة في تطوير الإنسانية وتقدم المجتمعات، حيث تكتشف من خلاله نظريات جديدة، تسهم في خدمة الإنسان ومساعدته في عمارة الأرض.
وأضافت: «جاءت هذه المسابقة بهدف تعليم الأجيال الناشئة أهمية البحث العلمي ومناهجه الصحيحة من خلال فرق بحثية، تعمل على الاستفادة من الفروق الفردية والتخصصات المختلفة، كمبادرة طيبة لتعاون مثمر بين الأفراد والجامعات، ولما كانت اللغة بمفهومها العام الإطار الذي تنقل من خلاله كل العلوم، جاءت المسابقة مركزة على الأبحاث التي تكون اللغة محورها، أو بينية مع علوم أخرى إنسانية وطبيعية»، مشيرة إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة لكل الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات ودول العالم. وتتضمن شروط المسابقة تقديم بحث علمي أصيل لم يسبق نشره، ويقدم إضافة في الحقل العلمي، وأن تكون اللغة العربية أو العلوم الإنسانية موضوع الدراسة، وأن تكون فكرة البحث جديدة ومبتكرة ومفيدة للمجتمعات وصالحة للتطبيق، إلى جانب إخراج البحث وفق الشروط العلمية والاعتماد على تحليل المعلومات، وصلاحيته للنشر في المجلات العلمية المصنَّفة، وأن تكون لغة البحث العربية أو الإنجليزية وعدد كلماته من 5 آلاف إلى 8 آلاف كلمة، وأن يتقدم بالبحث فريق عمل بحثي، فلن تقبل الأعمال الفردية، مع الالتزام بسياسة التوثيق الخاصة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتكون حقوق الملكية الفكرية للأبحاث الفائزة محفوظة لمركز التميز في اللغة العربية بالجامعة.
ويمكن للمتقدمين للمسابقة إرسال طلب الترشح موضحاً به «فريق البحث، السيرة الذاتية لأعضاء الفريق، الجامعات والكليات المنتسبين إليها من خلال خطابات معتمدة من الجامعة، وخطة البحث، وعنوانه بالعربية والإنجليزية»، مع ضرورة أن يوضح بالخطة: مشكلة الدراسة، أهدافها وأهميتها، أسئلة الدراسة، المنهج المتبع والدراسات السابقة، وألا يزيد عدد كلمات الخطة على ألف كلمة.
وللفريق شروط، منها: أن يتكون من خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة طلاب ومشرفان أحدهما من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويمكن للفريق الاستعانة بإدارة مركز التميز في اللغة العربية في ترشيح الأستاذ المشرف من الجامعة، والتسجيل في المسابقة متاح لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا من أكثر من جامعة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
نجلاء النقبي
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