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ثقافة

جامعة خورفكان تنظم «المخطوطات التاريخية النادرة»

جانب من المعرض
27 ابريل 2023 17:14

الشارقة (وام)
نظمت كلية الشريعة والقانون في جامعة خورفكان معرض «المخطوطات التاريخية النادرة» بهدف تعزيز أهمية الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي المتنوع على مر العصور.
إلى ذلك، أكد أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان، أهمية المحافظة على المقتنيات الأثرية والمخطوطات التاريخية المتنوعة التي تعبر عن الحضارات العظيمة الباقية وإن تلاشت مظاهرها المادية، وذلك لما لها من قيمة معنوية فريدة، مشيراً إلى حرص جامعة خورفكان المستمر على دعم الجهود المبذولة في مجال حفظ التراث والموروث الحضاري، وترسيخ أهمية الاطلاع على مظاهر الحياة الاجتماعية والعلمية والدينية للشعوب السابقة.
وضم المعرض مجموعة متنوعة من المخطوطات العربية القديمة التي تتناول مختلف المجالات العلمية والمعرفية والثقافية، إلى جانب مجموعة عريقة من المقتنيات والتحف الأثرية الفريدة العائدة لحضارات وشعوب من مختلف دول العالم.

جامعة خورفكان
مخطوطات
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