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8 ورش متخصصة يقدمها «الشارقة للرسوم المتحركة»

8 ورش متخصصة يقدمها «الشارقة للرسوم المتحركة»
27 ابريل 2023 15:08

الشارقة (الاتحاد)

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ينظم «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الحدث الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، ثماني ورش متخصصة تغطي مجالات متنوعة من فنون الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، منها رسم شخصيات الرسوم المتحركة وأساليب ابتكار الآلات الميكانيكية والروبوتات وصناعة شخصيات الأبطال وغيرها من المجالات، مقدماً للجمهور فرصة التواصل مع خبراء حاصلين على جوائز عالمية.
ويوفر المؤتمر الأول من نوعه، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بالشراكة مع مهرجان «أيام بيرغامو للرسوم المتحركة» الإيطالي Bergamo Animation Days، منصة لخبراء هذه الصناعة وعشاق هذا الفن لمشاركة المهارات والمعارف والخبرات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الرسوم المتحركة.
ويمكن للراغبين في حضور ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها المؤتمر في دورته الافتتاحية الأولى حجز التذاكر على الموقع التالي: www.sharjahanimation.com.
ويتعرَّف المشاركون في ورشة «لنتحدث عن لحظات القصة» على فن سرد القصة بصرياً من جون نيفاريز، الحائز جائزة الأوسكار، والذي عمل لأكثر من عقدين مع شركات مثل ديزني وبيكسار وسوني على أعمال ناجحة مثل (Spider-Man: Into the Spider-Verse) و(The Emoji Movie) و(Astro Boy). وتسهم الورشة بتعزيز مهارات فناني الرسوم المتحركة المبتدئين والمحترفين وإثراء ملكاتهم الإبداعية.
وفي ورشة «إحياء الشخصيات: تقنيات مخصصة للمصممين»، سيعمل ووتر تولب، مصمم الشخصيات الذي عمل في شركات مثل (Netflix) و(Paramount Pictures) و(Sony Pictures)، على تعليم المشاركين المبادئ والتقنيات الأساسية لخلق شخصيات حيوية لها طابعها المميز.
وتتيح ورشة عمل «شخصية بطابع مميز» للمشاركين المجال أمام المشاركين لتعلم مهارات بناء الشخصية، حيث سيعمل ساندرو كليوزو، مصمم الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد الحائز جائزة آني، والمعروف بأعمال مثل (Tarzan) و(Fantasia 2000) و(The Iron Giant)، على توجيه المشاركين طوال عملية بناء الشخصية وإطلاعهم على طريقة سير العمل.
ومع المخرج الياباني تكاهيرو يوشيماتسو، الذي أخرج تسعة أعمال مشهورة منها (Dragon Ball Z) و(Overlord)، يقدم المؤتمر للمشاركين في ورشة «كيفية الرسم بأسلوب الرسوم المتحركة» فرصة ابتكار شخصيات الرسوم المتحركة، من خلال معرفة أبعاد الجسم وتفاصيل الوجه وأسلوب الخط، في تجربة تعزز مهاراتهم وتنتقل بها إلى المستوى الاحترافي.
ويكشف المخرج أندريا بوزيتو في ورشة عمل «استوديو بوزيتو: مخطط القصة والإبداع» العملية الإبداعية وراء مخطط القصة للإنتاج المخصص للرسوم المتحركة، حيث تنمي الورشة للمشاركين مواهبهم الإبداعية.
وفي ورشة «كيفية رسم الآلات الميكانيكية والروبوتات والأبطال بأسلوب الرسوم المتحركة»، سيتعرف المشاركون على كيفية تصميم وسمات الشخصية وتصوير حركات الشخصيات من مصمم الشخصيات الياباني مامورو يوكوتا، المعروف بجملة من الأعمال مثل (Death Note) و(Naruto Shippuden) و(One Piece) و(Macross Frontier).
ويستثمر روبن لين، سنوات خبرته مديراً فنياً وإبداعياً في قسم فن الرسوم المتحركة في أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard، لإرشاد المشاركين في ورشة «صنع السير الفنية المثالية» على طرق اختيار الأعمال المناسبة لعرضها وتنظيمها وتقديمها بطريقة مميزة.
وتساعد ورشة «ماجد» التي تقدمها «قناة ماجد» عشاق الرسوم المتحركة الصغار على اكتشاف المراحل المختلفة لعملية إنتاج الرسوم المتحركة، وابتكار قصة رسوم متحركة فريدة من خلال سلسلة من الأنشطة والألعاب العملية، إذ تهدف إلى إلهام الأطفال وتحفيز قدرتهم على الإبداع.

 

 

الشارقة
مركز إكسبو الشارقة
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