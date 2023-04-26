الأخطار الوجودية.. هل تعيدنا إلى عصور الظلام؟

الفاهم محمد

دعونا في البداية نميز، كما يفعل توبي أورد toby ord الفيلسوف الأسترالي المعاصر في كتابه «الهاوية» the precipice، بين الأخطار الطبيعية والأخطار الوجودية. الأولى تعاملت معها البشرية منذ فجر التاريخ وما زالت تتعامل، ويتعلق الأمر بكل ما يمكن أن تهددنا به الطبيعة، مثل الفيروسيات والأمراض، والزلازل والفيضانات والجفاف. كما قد نضيف رليها أيضاً أخطاراً طبيعية كونية أشد تدميراً، مثل العواصف الشمسية والنيازك الكبيرة، والأشعة القاتلة التي تنتج عن انفجار النجوم وغيرها.

أما الأخطار الوجودية، فهي مجمل الأخطار التي نتجت عن التقدم الصناعي والثورة التكنولوجية، مثل أخطار التلوث بشتى أنواعه، والاحتباس الحراري، والتهديدات التي قد يحملها تطور الذكاء الاصطناعي غير المتحكّم فيه.

فما الجديد الذي تضيفه إذن هذه الأخطار الوجودية؟

ويمكننا أن نقول على العموم بأن الأخطار الطبيعية التي ألفناها، قد طورنا عبر التاريخ مجموعة من التقنيات والمعارف التي تمكننا من تفادي أضرارها، أو على الأقل الحد منها. فالطب والأدوية، وأجهزة رصد الزلال، والحواجز المائية والمنشآت الهندسية، كلها بعض مما أنجزه الإنسان في هذا الميدان. أما الأخطار الوجودية فهي تحديات جديدة طارئة على الفكر البشري، إذ لم يسبق تناولها على طول مراحل تاريخ الفلسفة. فلا توجد مثلاً محاورة لأفلاطون تعالج مشكلة الاحتباس الحراري! كما لم يسبق لأب العقلانية، أن تكهن يوماً بإمكانية تطوير ذكاء اصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري. والشيء نفسه بالنسبة لهيجل، الذي انتهت فلسفته إلى نهاية سعيدة يتصالح فيها الفكر مع الواقع، بينما ما نعيشه حالياً هو عكس ذلك تماماً، فمجمل المعارف والتطورات التكنولوجية التي راكمناها قد ينفلت بعضها من سيطرتنا.

أخطار جديدة

وتتميز هذه المخاطر الجديدة كذلك بكونها ذات مصدر داخلي، أي أنها من نتاج أعمالنا وما أنجزته أيدينا. كما أن التهديدات التي تشهرها في وجوهنا كلية، بمعنى أنها قد تحمل الدمار الشامل للكرة الأرضية ولمستقبل الحياة بشكل عام، ليس فقط حياة الإنسان، بل حياة كل الكائنات الأخرى.

وقد تعامل الجنس البشري دوماً مع الأخطار الطبيعية بمنهجة التجربة والخطأ، وقد تطلب ذلك مراكمة الخبرة والدراية بصبر وأناة، لمدة زمنية طويلة. بينما في حالة الأخطار الوجودية ربما نجد أنفسنا في طريق بلا عودة. بمعنى أن الاختيارات التي سنقوم بها ستكون نهائية، وغير قابلة للارتجاع.وها نحن نصل إذن إلى زمن الذروة، حيث كل ما فكر فيه البشر على مر التاريخ، وكل ما جهدوا من أجل تحقيقه، يجد نفسه في مواجهة لحظة الحسم النهائية. فالأخطار الوجودية ليست مجرد أزمات يمكن العمل على تدبيرها. ولا هي أخطاء يمكن التعايش معها. إنها في الحقيقة منعطف حضاري يهمّ الكرة الأرضية برمتها، وتطال نتائجه مستقبل الإنسان بصفة عامة. وهكذا يرى أغلب الدارسين لمآل الحضارة في الألفية الثالثة أن القرارات التي سنقوم بها لن تكون مجرد قرارات محدودة، توثر فقط على العصر الذي نعيش فيه، بل هي قرارات ستؤثر بشكل مباشر على إمكانات العيش للأجيال المقبلة.

بعض التحديات

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر الأخطار الآتية: - عدم التمكن من وضع حد للاحتباس الحراري سيؤدي حتماً إلى تجاوز نقطة اللاعودة، وبالتالي انهيار شامل للتوازنات البيئية. - الفشل في اتخاذ القرارات اللازمة، بخصوص الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، قد يؤدي بهذا الأخير إلى تشكيل تحدٍّ حقيقي للذكاء البشري في المستقبل.

- عدم القدرة على التحكم في أبحاث الهندسة الجينية، وتكنولوجيا النانو المطبقة على الجسد البشري، قد يحمل بدوره إلى تجاوز الإنسان الطبيعي، نحو كائنات مهجنة بدءاً من «الإنسان المعزز» ووصولاً إلى الساسبورغ (مزيج من مكونات عضوية وبيو-ميكاترونية).

- الفشل كذلك في سن سياسة عالمية للنمو السكاني، قد تؤدي بشكل مباشر إلى حدوث انفجار ديموغرافي غير مسبوق، يشكل ضغطاً هائلاً على الموارد الأولية المحدودة فوق الأرض.

- الإخفاق في تحقيق الانتقال الطاقي من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات البديلة، سيسرع من ارتفاع غازات الدفيئة وعلى رأسها ثاني أوكسيد الكربون، وهو العنصر الأول المسؤول عن الاحتباس الحراري.

اللوفياتان أم البطريق

والسؤال: ماذا سيحدث إذن؟ هل سيفضل البشر الهروب إلى الأمام بأعين مغلقة، غارقين في اللامبالاة والاستهلاك الجامح لخيرات الأرض. مستمرئين الغطرسة الذاتية التي جعلت «برومثيوس بلا قيود»، وهو يبحث عن التحكم في الطبيعة إلى أقصى ما يمكن بلوغه! أم أنهم سيلـبُّون نداء غريزة البقاء، كي قدموا التضحيات اللازمة من أجل إنقاذ الحاضر والمستقبل؟

في كتابه «اللوفياتان أم البطريق» يميز يوشي بنكلر yochai benkler بين نمطين من الاختيارات تتأرجح بينهما المجتمعات المعاصرة. الأولى لخصها توماس هوبز بفكرته عن اللوفياتان وعن الطبيعة «الشريرة» للنوع البشري، مما يفترض وجود مؤسسات كابحة، وقوانين تنظيمية عقابية تنزل من الأعلى إلى الأسفل، وتعمل على ضبط السلوك الفردي والمصلحة الشخصية. أما الأطروحة الثانية فهي ترى العكس أن الناس يميلون بطبعهم إلى التعاون والتضامن بشكل تلقائي، مما يدفع السلوك الإنساني، إلى نوع من التنظيم الذاتي والمبادرة الفردية التي تخدم الصالح العام. وفي نظر يوشي بنكلر أن أنظمة مثل شبكة الإنترنت وويكيبيديا، وبرنامج لينوكس وغيرها، كلها أنظمة تدل على أن البشر يمكنهم تحقيق إنجازات كبيرة عن طريق التعاون، بعيداً عن ضيق رؤية المصلحة الذاتية وخارج أي تحكم فوقي.

وهذا معناه أن المبدأ الهوبزي القائل بـ«حرب الكل ضد الكل»، يبدو في نظر الكاتب غير صحيح، وهو يستشهد في ذلك بمفهوم «اليد الخفية» عند آدم سميث، فهذا الأخير كما هو معروف أكد على أن البحث عن تحقيق المصلحة الشخصية، لا يتعارض بالضرورة مع العوائد التي يمكن أن تنعكس على المصلحة العامة.

وهنا يبدو أن يوشي بنكلر متفائلاً في الاختيارات التي سنقوم بها في المستقبل. ففي نظره سنتخذ سلوكاً مثل البطريق مفضلين التعاون والتضامن، وليس مثل اللوفياتان الأناني الذي يعمل على تدمير نفسه بنفسه!

صعوبة القرار

قد نتعاطف مع تفاؤل الكاتب يوشي بنكلر، غير أننا مع ذلك ينبغي أن نظل حذرين من السير الملموس للوقائع. فالأزمات الاقتصادية آخرها أزمة 2008، التي كانت بسبب المراهنات الأنانية والتلكؤ في إبرام نوع من التعاقد الطبيعي، الذي من شأنه الحد من الاحتباس الحراري. وعدم وضوح القرار الذي يتعين اتخاذه بخصوص ثورة الذكاء الاصطناعي أو الهندسة الجينية. إضافة إلى الأنانية المفرطة التي تمارسهاأحياناً بعض الشركات العابرة للقرارات. وكلها أمور تدل على أن من الصعب أن نضع ثقتنا المطلقة في طيبة الجنس البشري، من دون الرهان على المؤسسات القوية التي يجب أن تمارس حكامتها المسؤولة.

إن جوهر المشكل يكمن في جعل هذا التطور التكنولوجي الهائل، وهذه المعرفة العلمية المتراكمة تسير في اتجاه الفضيلة، بدل أن تنفلت من سيطرتنا وتقودنا نحو الهاوية. فلأول مرة يجد الجنس البشري بين يديه ثروة معرفية غير مسبوقة، وهو قادر بواسطتها إذا ما سارت الأمور بشكل جيد على تحقيق المعجزات، وبداية حضارة جديدة كلياً، لم يحلم بها أي إنسان من قبل. غير أن المشكل الذي يؤرقنا، هو أننا غير متيقنين من أن الأمور ستسير بالتأكيد لصالحنا. فكل ما حلمنا به قد يتحول في رمشة عين إلى كابوس! وهذا معناه أن ما سمح لنا بإحراز التقدم الحضاري الذي ننعم به اليوم، هو نفسه ما قد يهددنا بالعودة إلى عصور الظلام، وربما إلى أبعد من ذلك بكثير إلى العصور الحجرية.