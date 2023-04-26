الخط العربي وتحدِّي الرقمنة

سعد عبد الراضي

يُعد الخط العربي أحد أهم الفنون التي تحمل موروثاً يتطور مع العصور، غير أن التطور التكنولوجي السريع أحدث الكثير من التغييرات التي كان لها أثر كبير على طرق عمل وإبداع المنتسبين لهذا الفن الرفيع. وفيما يلي تتبعٌ لروايات تاريخية وتراثية حول نشأة الخط العربي، وتحوله تالياً إلى فن بالغ الإتقان والإجادة، وصولاً إلى العصر الراهن وما يتردد عن مواجهته تحديات قد تهدد استمراره في عصر الرقمنة، وقد استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من الخطاطين والأكاديميين المختصين حول واقع وآفاق التطور الثقافي والجمالي لهذا الفن التراثي الأصيل.

تعددت الآراء حول تاريخ الخط العربي، فقيل على لسان ابن عباس، رضي الله عنهما، إن أول من كتبه هو نبي الله إسماعيل عليه السلام، وقيل إن أبناءه نفيس ونضر وتيماء ودومة هم أول من كتب الحروف متصلة حتى الألف كما روي أن أول من كتب بـ«العربية» من ولد إسماعيل هو نزار بن معد بن عدنان. ورُوي كذلك أن أول من وضع الخط هم بنو المحصن بن جندل بن يعصب بن مدين، وكانوا قد نزلوا عند عدنان بن أد بن أدد وأسماؤهم أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت، فلما وجدوا حروفاً ليست في أسمائهم ألحقوا بها وسموها الروادف، وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين، والتي مجموعها (ثخذ ضظغ)، فتمت بذلك حروف الهجاء، وهنالك آراء أخرى عديدة، يضيق المجال عن التفصيل فيها، ترصد تاريخ تطور الخط العربي.

الخط الحميري

وفي «فصل إن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» قال ابن خلدون في مقدمته: «لقد كان الخط العربي بالغاً ما بلغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة، لما بلغت من الحضارة والترفه، وهو المسمى بالخط الحميري، وانتقل منها إلى الحيرة، لِما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية والمجددين لملك العرب بأرض العراق. ولم يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة، لقصور ما بين الدولتين، وكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر، يقال إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية، ويقال حرب بن أمية، وأخذها من أسلم بن سدرة وهو قول ممكن. وأقرب ممن ذهب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق قول شاعرهم: قوم لهم ساحة العراق إذا... ساروا جميعاً والخط والقلم. وهو قول بعيد لأن إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة، والخط من الصنائع الحضرية». الإحكام والإتقان

ويرجح صاحب «المقدمة» خطاً لانتقال هذا الخط تاريخياً بقوله: «القول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من الحيرة، ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال، وكان لحمير كتابة تسمى المسند حروفها منفصلة، وكانوا يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم. ومن حمير تعلمت مضر الكتابة العربية.. وكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة».

ومع التطور الهائل الذي تحقق في فن الخط العربي عبر القرون طيلة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية الممتد، إلا أن أزمنتنا الحاضرة طرحت على الخط والمشتغلين به تحديات مستجدة لعل أول ما يخطر بالذهن منها هو تحدي الرقمنة، حيث باتت الحواسيب تتيح لأي مستخدم الكتابة بما يشاء من خطوط، كما قد تسمح أيضاً بطوير فن الخط نفسه وفق تقاليد فنية غير تلك المعتادة في فن الخط اليدوي التراثي العريق. وهو ما يطرح أكثر من سؤال وإشكال عن مستقبل فن الخط ورؤية الخطاطين والباحثين له. وهذا سؤال وإشكال يستحق أن نتحول إليه تالياً لاستطلاع آراء بعض أهل الاختصاص وأصحاب الرؤية والتجربة في هذا المجال.

برامج الحاسوب

وفي هذا المقام، قال الفنان الإماراتي علي محمد الأميري، المتخصص في مجال الخط العربي: لا جدال في أننا نعيش في عصر الآله والسرعة، ولكن تظل للإبداع اليدوي مكانته التي لا يدركها غير المبدعين ومتذوقي الإبداع والفنون. ويؤكد أن هذا الفن معروف بين الشعوب بمكانته الإبداعية العريقة، ويضيف قائلاً: لسنا ضد التطور والتكنولوجيا ولكن للأسف عندما أهملنا لغتنا، فإن ذلك أثر بالسلب على الخط العربي.

ولكن لست قلقاً على حال الخط العربي بالذات من ناحيه التكنولوجيا أو برامج الحاسوب التي قد يتصور البعض أنها قد أضعفت الخط العربي، ونشرت أحياناً أسماء غير صحيحة عن مسميات الخطوط، بالإضافة إلى عدم قدرتها أيضاً على ربط الحروف بقواعدها السليمة من ناحيه القواعد. إلا أن التكنولوجيا مجرد أداة في يد مستخدميها، فمن لديه الوعي بقواعد الخط العربي سيحقق فكرته الأساسية ويخرجها في أفضل شكل فني ممكن.

كنز الإلهام

ومن جانبه، قال الدكتور أنطوان أبي عاد، الأستاذ المساعد في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد: يعتبر التراث الثقافي الفني للخط العربي في الشرق الأوسط كنزاً مهماً للإلهام من الفنانين والمصممين، وقد قمنا في الجامعة اللبنانية بتعزيز كفاءة الطلبة في اعتماد الخط العربي كنقطة انطلاق بدلاً من نقطة الوصول: حيث درسوا التراكيب والأشكال والإيقاعات والتباين والانسجام التي يتناغم الخط العربي معها تقليدياً، ليبدؤوا بإنشاء أعمالهم الخاصة بحروف حديثة مستوحاة من روائع الخط العربي، أو مرادفات بصرية لها.

ومن خلال هؤلاء الطلبة الشباب وبغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو توجهاتهم ومعتقداتهم أو مناطقهم التي ينتمون إليها، فقد حرصت الجامعة اللبنانية على أن تظهر للعالم جمالاً رائعاً للكتابة العربية، لكونها أحد أغنى وأجمل تراثات الخط في العالم، لنجد أن من واجبنا كمدرسين ومواطنين الترويج لهذا الفن، والاستفادة من تراثه الغني والسير به خطوات أخرى إلى الأمام على طريق التقدم، وصولاً إلى تجاوز واستبدال الصورة السلبية التي قد تلصقها به أحياناً بعض التصورات النمطية غير الدقيقة.

الخط والهوية

قال الخطاط والتشكيلي حسن زكي: استفادت الرقمنة من الخط العربي كثيراً ولم يستفد القائمون عليه بالقدر المتبادل فقد حلّ الحاسوب منذ فترة محل الخطاط، إلا أن المتمسكين بالقيمة الفنية والهوية استمروا على الفن اليدوي. وأضاف: على رغم دخول الحاسوب في إخراج بعض الأعمال الفنية، غير أنه ضد تطور الخط كحرفة أو مهارة أو فن، وعلى رغم وجود معاهد متخصصة لتخريج وتحسين الفن غير أنه أصبح وكأنه في عزلة إجبارية إلّا من بعض الدوائر المهتمة به وبهويتنا الثقافية العربية الأصيلة.