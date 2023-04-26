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ثقافة

روضة الكتبي: الفن علاقة بالماضي وآلة للزمن

جانب من العمل التركيبي «الدريشة» للفنانة روضة الكتبي (تصوير: إحسان ناجي)
27 ابريل 2023 02:05

نوف الموسى (دبي)
أن تذهب إلى الماضي، كما لم يذهب إليه أحدٌ من قبل، وكأنها المرة الأولى التي ترى فيها خيوطاً سردية للحكايات متداخلة بشاعرية في تفاصيل ذاكرتك عن الأمكنة، بوصفها المساحات البنائية للمتخيل حول ما يمكن أن تكون عليه الحياة، من خلال مشهدية بصرية جمعية، تُعد تجربة فنية استثنائية، فستُبصر التحاماً لما يُمكن أن نطلق عليه إدراك الزمن في التحولات الفنية عبر تجارب المبدعين اليومية، وهكذا تكاد تكون جماليات التراث المعماري للعمل الفني التركيبي «الدريشة» للفنانة الإماراتية الشابة روضة الكتبي، تعبيراً عن تلك الرحلة المسكونة بالتساؤلات حول الأهمية الجوهرية للبحث في اللغة المتفردة التي يُمكن ابتداعها لفهم رؤية الفنانين للزمان والمكان، باعتبارهما قادرين على استدعاء العاطفة والتفكر.
وفي حوار لـ«الاتحاد»، قالت الفنانة روضة الكتبي إن الماضي يمثل بالنسبة لها استكشافاً من خلال السير في الأماكن المهجورة القديمة، واستنطاقها عبر كتابة القصص، ونسج تفاصيل فنية حولها، معتبرةً أن الفن آلة للزمن تستحضر عمق علاقتنا بالماضي، وتجعلنا أكثر فهماً للحاضر والمستقبل.
تشكلات المادة
وبين التصوير الفوتوغرافي والوسائط المتعددة والفن التركيبي، استمرت الكتبي في التركيز على دراسة تشكلات المادة في الحديد والنحاس وغيرها، لتوثيق التباين الذي يحدثه الزمن، ممثلاً التفاعل الاجتماعي والثقافي المستمر، ومدى الحاجة لربط تلك التحولات فنياً، لحفظ علاقتنا بالأمكنة والفضاءات العامة، وتأصيل تجربتنا الإنسانية في بنى الذاكرة الجمعية أمام المتغيرات الراهنة. 
وتحمل الكتبي، البكالوريوس في الفنون التشكيلية وممارسات الإشراف الفني من كلية الفنون والمشاريع الإبداعية في جامعة زايد، وقد تخرجت في برنامج منحة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان للفنانين الناشئين بالتعاون مع مدرسة رود آيلاند للتصميم، هادفةً منذ البداية إلى إبراز ممارستها الفنية في مجال إعادة تشكيل البنى الثقافية في المساحات الاجتماعية مثل التراث المعماري الذي يواجه معضلة التلاشي، نتيجة التوسع العمراني في المدينة، ما قد يؤدي إلى اختفاء أمكنة قديمة، تمثل مصدراً مهماً لإثراء بحوث الفنون البصرية. 
لحظة تزامن
وقالت الكتبي: «عليّ أن أفكر وأتخيل تلك الأمكنة بنفسي، فقد اختفى الكثير منها، وأحتاج إلى أن أبني صلة بينها وبيننا، أن أبحث في تجليات حضورها بالماضي وأهميتها للمتلقي في الحاضر، ففي عمل (الدريشة) بأبعاده الثلاثية، صممت نافذة مستوحاة من العمارة التقليدية، وضخمت حجمها، ووضعتها في الفناء الداخلي للمنزل، والذي يسمى قديماً (الحوش)، ليستشعر المشاهد في اللحظة التي يقف فيها بداخل العمل، أنه في البيت، ويعيش لحظة تزامن مع صلاته المجتمعية، ما يجعل لذاكرة المكان امتداداً زمنياً مستمراً». 
وكانت طفولة الكتبي، مليئة بالبحث العفوي المغمور بتجميع الأشياء التي يفترض الرائي أنها غير نافعة، ومحاولة إعادة إنتاجها بأبعاد بصرية جديدة، موضحةً أنها عند دراستها الفن، استطاعت ربط ذلك الشغف الطفولي، بتجربتها الفنية الحالية. وقالت: «وأنا صغيرة، كنت أختبئ خلف البيوت، وأنطلق لتجميع الأشياء، وأتذكر كيف كنت أحتفظ بها، وأرسم عليها، وألصق الأشياء المتعددة ببعضها بعضاً، في محاولة لابتكار شكل ما، أما الآن فمنطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، أصبحت من أكثر المناطق الملهمة بالنسبة لي، فهي مساحة مفتوحة للإنتاج، وهناك أجد القطع التي أبحث عنها، وأنفذ معظم ما أنتجه من أعمال فنية».
مساحات إبداعية
والكتابة عن مصفح الصناعية، كما أوحت روضة الكتبي، أمر مهم، كونها مكاناً يحمل بعداً ثقافياً وفنياً، جديراً بالبحث والتدوين، ينقلنا إلى مسارات نقاشية ملحة، حول حاجة الفنانين إلى استوديوهات ومساحات عمل خاصة بهم، ويستطيعون العمل فيها بشكل مستمر، وتكوين مجتمعات فنية، توفر تسهيلات للفنانين من خلال توافر المعدات والآلات التي تساهم في تطوير أعمالهم الفنية، إلى جانب الدور المعرفي لبناء المجتمع الفني، في تأسيس منصة للنقاش والتعاون بين مختلف الفنانين الشباب، وهو ما سيدعمه حضور المهرجانات والمعارض الفنية والغاليرهات المحلية والعالمية، وقالت الكتبي: «علينا التفريق بين ورش العمل الفنية وصالات العرض المنتشرة في مواقع فنية عدة على مستوى الدولة، وبين ما أقصده باستوديوهات معدة للفنانين، ليستقروا فيها وينتجوا أعمالهم فيها بشكل مستدام».

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