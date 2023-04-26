أمادو لامين صال يفوز بالجائزة  الكبرى للشعر الأفريقي

محمد نجيم (الرباط)

أعلن بيت الشعر في المغرب، فوْز الشاعر السنغالي أمادو لامين صال بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، في دورتها الأولى. وهي الجائزة التي أطلقت بمناسبة مهرجان الشعر الأفريقي الذي ينعقدُ في مدينة الرباط، تحت شعار«قارتنا الأفريقية، أفقُنا الشعري»، من 5 إلى 7 مايو المقبل، في إطار الاحتفال بالمدينة عاصمة للثقافة الأفريقية.

وفي بيان صحفي، قال بيت الشعر في المغرب، إن جائزة الشعر الأفريقي، التي تحملُ هذه السنة اسم الشاعر ليوبولد سيدار سنغور، هدفها تثمين المنجز والمسار الشّعري لأحد الشّعراء الأفارقة المتميّزين الذين واظبُوا على الوفاء للشّعر، ولِوعوده الجمالية والفنية والرؤيوية، كما تسعى إلى تقدير دورهم في تمْتين أواصر الصداقة والتّعاون بين شعريات أفريقيا وشعريات العالم، وترسيخ قيم الحوار الثقافي المنتج عبر بوابة الشعر.

وأوضحت لجنة بيت الشعر في المغرب أنّ الشاعر السنغالي أمادو لامين صال استحق الجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، لكونه أحد المبدعين الذين نجحُوا في صوغ ملامح أدب أفريقي جديد، حتى وهو يكتب من خارج لغته الوطنية، وأنّ تتويجَه يأتي تقديراً لممارسة إبداعية تغذّت من التقاليد الشّعرية الأفريقية الشفهية والمكتوبة، فشِعرُه ظلَّ على مدى مسارٍ شعري طويل وممتّد يحملُ الشخصية السنغالية والروح الأفريقية الحريصة على الدّفاع عن تربة أفريقيا ومائها وحرية أبنائها وكرامتهم، لافتة إلى أن الشاعر أحد كبار شعراء القارة الأفريقية، وواحد ممن صنعُوا مجدها الأدبي والإبداعي.

وصدر للشاعر أمادو لامين صال عددٌ من المؤلفات الشعرية التي عبرت نحو الكثير من لغات العالم، منها، «لون النشوة» و«النوم الطويل للعيون»، و«حلم بامبو». وهو يشغلُ حالياً منصب المندوب العام لإنجاز النّصب التذكاري لجزيرة جوريه لفائدة وزارة الثقافة السنغالية.

وأسّس صال الدار الأفريقية للشّعر الدّولي والبيناليات الدّولية للشعر بالعاصمة السنغالية. كما أسّس دار النشر الشّهيرة feu de brousse، التي حازت عام 2007 جائزة وزارة الثّقافة والفرانكفونية من أجل دعم النشر.

جوائز عالمية

كما حاز أمادو لامين صال أوسمة أكاديمية عدّة، منها وسام السعفات الأكاديمية لدولة السنغال، ونال صفة ضابط كبير من درجة الاستحقاق بالسنغال. أما على المستوى الأدبي فنال الشاعر جوائز منها: الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية، مع الميدالية القرمزية لإشعاع اللغة الفرنسية، وجائزة «تشيكايا أوتامسي» لمنتدى مدينة أصيلة بالمغرب، والجائزة الكبرى للشعر بمدينة تريستي في إيطاليا، والجائزة الخاصة بالمهرجان الدّولي للشعر ميهاي إيمينيسكو التي تقام بمدينة كرايوفا الرومانية سنة 2014، وجائزة «سيدار» الخاصّة بالثقافة والفنون بالسنغال.