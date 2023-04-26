«الشارقة للمسرح المدرسي» ينطلق الأول من مايو

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في الأول من مايو المقبل، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، بمشاركة واسعة لمدارس مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقيّة.

وقالت مريم المعيني، المنسّق العام للمهرجان، في مؤتمر صحفي عقدته إدارة المسرح بدائرة الثقافة، صباح أمس، إنّ «المسرح المدرسي» يهدف إلى إثراء شخصيّة التلميذ العقلية والوجدانيّة، لينشأ فاعلاً ومبدعاً، لافتةً إلى نجاح الدورات السابقة، والإقبال الكبير على هذه الدورة بما تتيحه من اكتساب مهارات جديدة واحتفاء بمواهب المبدعين ومهاراتهم في التأليف والتعبير والتمثيل والتفكير النقدي.

لجنة مختصّة

وأكدت المعيني أنّ الدورة الحالية تشهد مشاركة 61 عرضاً لأكثر من 600 طالب وطالبة من المراحل المدرسيّة الثلاث، وأكثر من 150 معلماً ومعلّمة في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقيّة. وأضافت أنّ تحكيم العروض سيكون من قبل لجنة مختصّة من الفاعلين في المجالين المسرحي والتربوي، حيث سيتمّ اختيار خمسة عروض مسرحيّة من كلّ منطقة، بواقع عرض من الحلقة الأولى، وعرضين من الحلقة الثانية/ بنين وبنات، وعرضين من المرحلة الثانوية/ بنين وبنات، للتنافس على جوائز الجولة الختاميّة. كما تشارك مدارس الشارقة بستة وعشرين عرضاً، تتسابق في مرحلة تمهيدية خلال الفترة من الأول حتى الثامن من مايو، في معهد الشارقة للفنون المسرحيّة، كما تتنافس هذه العروض أسوةً بعروض المنطقتين الوسطى والشرقيّة على جوائز المهرجان: أفضل تمثيل/طلاب، وأفضل تمثيل/ طالبات، وأفضل تأليف مسرحي، وأفضل إخراج مسرحي، وجائزة الاستعراض والأداء التعبيري، وجائزة الأداء الجماعي المتميّز، وجائزة لجنة التحكيم الخاصّة، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل. وأشارت المعيني إلى لجنة التحكيم المكوّنة من الفنان إبراهيم سالم، والتربوية والإعلاميّة بدرية الشواب، والفنان محمد سعيد السلطي.

المرحلة الأولى

ومن جهتها، قالت علياء الزعابي، منسق المهرجان في المنطقة الشرقيّة، إنّ فعاليات المرحلة الأولى من الدورة العاشرة للمهرجان تستهلّ في المنطقة الشرقيّة على مسرح مركز خورفكان، بمشاركة أربعة وعشرين عرضاً، وبواقع مئتي طالب وطالبة وما يزيد على ثمانين معلماً ومعلّمة، لتعلن النتائج في نهاية المهرجان بتحديد المدارس المتأهلة للمرحلة الثانية والختاميّة من المهرجان. وأشارت الزعابي إلى لجنة التحكيم المكوّنة من الفنان عبدالله مسعود، والفنانة أشجان، والفنان إبراهيم القحومي.

وقال صالح الطنيجي منسق المهرجان في المنطقة الوسطى، إنّ الزيارات التعريفية للمدارس من قبل المنشطين المسرحيين بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، لافتاً إلى مشاركة إحدى عشرة مدرسة من المنطقة الوسطى. وقال الطنيجي: إنّ ما يقارب 40 معلماً ومعلمة سيشاركون، إضافةً إلى 115 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى العروض المصاحبة التي تتخلل المهرجان.