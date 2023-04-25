«سينما الطريق».. في مديح الترحال

إبراهيم الملا (الشارقة)

كيف يمكن للصورة السينمائية اقتناص ما لا يمكن اقتناصه في الواقع المرئي، خصوصاً عندما ترتحل هذه الصورة البديلة من منطقة (البصر) إلى منطقة (البصيرة)، من دون أن تفقد قدرتها على التعبير عن مناخاتها الفنية الخاصة، أي من دون تجاهل الكثافة الإيحائية الطافحة بالسحر والدهشة والغرابة، وفي هذا السياق التحوّلي لمنظومة التوصيف والانطباع والتعاطي مع الخدوش الخارجية للحياة، فإن «سينما الطريق» كأحد التيارات الفيلمية المعاصرة استطاعت أن تستوعب وبامتياز هذا التحوّل الدراماتيكي الفاتن بين ما نراه في مرايانا العاكسة، وبين ما يموج من خيالات وتصورات مغايرة في عمق هذه المرايا وفي امتداداتها التخيلية الشاسعة.

استقت «سينما الطريق» فضاءاتها وسرديّاتها البصرية من نهج أدبيّ كان له حضور متوهّج في ستينيات القرن الماضي، وتحديداً في الولايات المتحدة، مع قصائد وكتابات جاك كيرواك، وألان غينسنبرغ اللذين أسسا لشعرية الطريق ولجمالية الكتابة البرّية والريفية، على رغم أنها سينما لا تخضع لتأطير وتقييد.

إن اشتقاق المسمّى التعريفي، أو المصطلح التوصيفي في السينما، دائماً ما يتبعه التمرّد والتفكيك والقفز على محدودية وجاهزية هذا المسمّى، وانطلاقاً من هذه المراوغة الاصطلاحية التي تنفر من التأطير، فإن «سينما الطريق» شهدت تطورات ملحوظة فيما يتعلق بلغتها البصرية، وبأسفارها الروحية والذاتية والتأملية، التي تتجاوز المفهوم المتداول للترحال الجسدي والمغامرة الحسّية وارتياد الآفاق واكتشاف المجهول، لأنها باتت أفلاماً تسافر عيانيّاً وتجريديّاً داخل مسارب النفس والذهن والعقل. وعلى رغم وفرة العناصر الخارجية الدالّة على هوية «سينما الطريق» مثل السيارات والسفن والقطارات والطائرات والتجوال في مناطق جديدة وخطرة، إلّا أن هذه العناصر تظل مجرّد مفاتيح بصرية لولوج الدواخل الإنسانية وما يماثلها من خطابات روحية وفلسفية ووجودية، ذلك أن الطريق، أو الدرب، أو السفر، أو التجلّي، هي روافد تتوسّع وتنتشر في المكابدات الجوّانية، والأشواق المحلقّة مع الهيامات والعذابات والصراعات المُجَسّدةِ من قِبَلِ الشخوص الرئيسين المحرّكين للأحداث وللحبكة في هذه النوعية من الأفلام.

لقد قدّمت أفلام الطريق المتنوعة بمواضيعها ومعالجاتها السينمائية، جانباً متوازناً بين الخارج الواقعي بشكله التسارعيّ، وبين الداخل الإنسانيّ كوعيٍ متمهّل، وكعرفانٍ متجدّد للصمت والسكينة والتبتّل.

الباكورة التاريخية

عندما حقّق الأخوان لوميير في بدايات القرن الماضي فيلماً لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، وأطلقا عليه عنوان: «وصول القطار لمحطة لاسيوتا»، فإن المشاهدين الذين لم يتعرفوا على ماهية السينما بعد، أصيبوا بذعرٍ حقيقيّ عندما شاهدوا القطار وهو يقتحم الشاشة، ويتجه مباشرة نحو قاعة العرض، واعتبر هذا الفيلم الباكورة التاريخية لسينما الطريق، وهو الفيلم الذي مهّد بعد ذلك لدروب ومسالك مبهرة من التأسيس لهذا الفن الجديد.

واستناداً لفيلم الأخوين لوميير، حقّق المخرج فيرجيل ويدريش شريطاً أطلق عليه: «فيلم سريع»، اعتمد فيه على فكرة القطار المخترق لتاريخ السينما في عصوره الذهبية، فمن خلال أسلوب تجريبيّ صرف، ومونتاج لاهث، وفي 14 دقيقة قدم الفيلم رحلة ماتعة عبر تاريخ السينما منذ بداياتها الصامتة، وصولاً إلى أفلام الإثارة الضاجة بالألوان والحركة.

وهناك فيلم بعنوان: «في مرآة السماء» للمخرج كارلوس سالزيس، الذي يحاور بكاميرا شاعرية خيالات طفل يحاول اصطياد الطائرات التي تعبر كل يوم فوق منزله الريفي المحوط بحقول الذرة، فعندما يرى ظلال الطائرات المنعكسة على مياه البركة القريبة من المنزل، يصنع صندوقاً خشبياً أشبه بالفخ، وفي لقطة مفاجئة يختفي صوت الطائرة وتنمحي صورتها في السماء، لنسمع ضجيجها في الصندوق الخشبي! وكأن المخرج يحقق حلم الطفل في انعطافة مشهدية استثنائية، حولت مسار الطائرة الاعتيادي إلى نمط غير مألوف، يبرز تعاطف الفيلم مع لا معقولية التمنيّات القابعة في الذهنية الاستكشافية للأطفال.