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«الشارقة للرسوم المتحركة».. منصة عالمية لمنتجي المحتوى المرئي

خولة المجيني
26 ابريل 2023 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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ينطلق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشين)، الحدث العالمي الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» للمرة الأولى في المنطقة على مدار ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 3-5 مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، موفراً منصة تجمع منتجي أعمال الرسوم المتحركة السينمائية والتلفزيونية مع نخبة من أبرز الناشرين في المنطقة والعالم، ضمن سلسلة من الاجتماعات بهدف تعزيز الشراكات لتطوير أعمال مرئية نوعية مشتركة.
وتتضمن فعاليات المؤتمر برنامجاً حافلاً بورش العمل والدورات المتخصصة إلى جانب عدد من الاجتماعات المغلقة لتعريف الناشرين على عالم بيع حقوق الملكية لمنتجي الرسوم المتحركة، ومشاركة الرؤى والتوجهات وأفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى استكشاف سبل الحصول على التراخيص والتعاون مع منتجي الرسوم المتحركة العالميين.
وتناقش الاجتماعات المغلقة جملة من الموضوعات، أبرزها؛ الملكية الفكرية، وحقوق الإنتاج والنشر والتوزيع، وكيفية تقييم الصفقات المحتملة، والتفاوض حول شروط التراخيص، وأفضل الممارسات المتبعة لإدارة عملية إبرام الصفقات وتحديد بنود التراخيص.
بيع وشراء الحقوق 
وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (الأنيميشن): «في بادرة هي الأولى في المنطقة، تنظم هيئة الشارقة للكتاب هذا المؤتمر العالمي في إطار أهدافها الرامية لدعم الناشرين وتطوير علاقاتهم مع منتجي صناعة الرسوم المتحركة العالميين بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الرسوم المتحركة وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع إنتاج المحتوى المرئي والارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية».
وأضافت: «يوفر المؤتمر لكافة العاملين في قطاع النشر والإنتاج والتوزيع على المستويين المحلي والعالمي فرصة التعارف وتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التواصل، ويسهم في تسهيل آليات بيع وشراء حقوق الملكية والإنتاج والنشر والتوزيع في قطاع صناعة المحتوى المكتوب والمرئي، مجسداً جهود إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب في النهوض بقطاع صناعة رسوم كتب الأطفال، وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية».
منتجون عالميون
تضم قائمة المنتجين العالميين المشاركين في الاجتماعات المغلقة نخبة من النجوم، وهم: فرانك فالكون، الرئيس والمدير الإبداعي التنفيذي لشركة «غورو استديو». وباسكال شارو، الرئيس التنفيذي لاستديو «فورتيش بروداكشين». وأوليفر هايت، الرئيس التنفيذي لشركة «بلو زو بروداكشنز». وإدواردو جاراغوري، مدير تطوير الأعمال وتوليد الإيرادات في شركة «زنكيا». وجورجيو سكورزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «موفي مينتي». والمخرج الإبداعي أندريا بوزيتو، المؤسس المشارك لاستوديو «بوزيتو».

الإمارات
الشارقة
الرسوم المتحركة
هيئة الشارقة للكتاب
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