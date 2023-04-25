تيسير حامد: «امتداد» يطرح الأسئلة بالخطوط والألوان

شعبان بلال (القاهرة)

أسلوب الفنان التشكيلي المصري تيسير حامد ينال إعجاب محبي الفنون، وقد تخطت أعماله النطاق المحلي وانتشرت على المستوى العربي، فتجد لوحاته تزين جدران مراكز فنية مرموقة بالدوحة والإسكندرية ومطار المدينة المنورة، ونالت أعماله عدة جوائز أبرزها دبي الثقافية للإبداع في الفنون التشكيلية العام 2013.

ورحلة تيسير الفنية الممتدة على مدى عقود تلفت الأنظار، منذ تخرجه في كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة عام 1978. وفي مجموعته الأخيرة بمعرضه «امتداد» يركز على الهوية المصرية والعربية والإفريقية واختار المرأة وحركتها لتكون محور اللوحات، لأن جزءاً من اللغة الاجتماعية الخاصة بها تحوي موسيقى وإيقاعات وإحساساً خاصاً، كعناصر تمنح الفنان القدرة للتعبير عن اتجاهاته ووجهة نظره.

ويقول تيسير لـ«الاتحاد» إنه يضع الرموز والمعطيات الخاصة به في الأعمال ويظهر ذلك في الأسلوب العام للوحات التي تضمها المجموعة حيث تبرز حركات المرأة ببورتريهات صغيرة وزخارف إنسانية وحركة تعاشق للون والمساحة.

ويعتمد حامد في اللوحة الرئيسة للمجموعة على دمج مساحات صغيرة للحصول على لوحة كبيرة ويستخدم في أعماله عدداً كبيراً من الألوان، وكثيراً ما يزينها بالمنمنمات ويهتم بالفراغ والاختصارات الشكلية والهندسية ليخرج في النهاية بلوحة تعبر عن الهوية العربية.

وتعد مجموعة «امتداد»، التي تضم 40 لوحة، تجسيداً لتداخل خطي وتقسيم هندسي للمساحات يدمج بين الألوان الثانوية والثلاثية، ويمنح هذا المزيج فرصة للمشاهد ليضع تفسيرات وتأويلات رغم أن اللوحة لا تبدو بهذا العمق للوهلة الأولى.

وأوضح تيسير: «أحاول دائماً طرح أسئلة جديدة عبر توظيف الحركية في الألوان والخطوط، وتلك المجموعة امتداد للمعارض السابقة، ولذلك يشعر من يشاهدها بأنها مألوفة كونها تُكمل ما قدمته سابقاً من دون انفصال أو انقطاع بينها».